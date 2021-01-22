أرسنال يضم ماثيو راين لنهاية الموسم

أعلن أرسنال ضم الحارس الأسترالي ماثيو راين على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من برايتون الإنجليزي.

وسيرتدي الحارس القميص رقم 33 في صفوف الجنرز.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن انضمام راين لموقع النادي الرسمي: "نحن نعرف مات من خلال أداءه مع برايتون في المواسم السابقة وما أضافه من جودة للفريق".

وأضاف "يمتلك خبرة جيدة بلعب أكثر من 100 مباراة في الدوري الإنجليزي وهو ما يفيد الفريق داخل وخارج الملعب، ونرحب به في أرسنال ونتطلع للعمل سويا".

راين بدأ مسيرته مع بلاك تاون سيتي وكوست مارينرز الأسترالي بين 2009 و2013.

ثم انتقل إلى كلوب بروج البلجيكي وخاض أكثر من 100 مباراة مع الفريق وانضم إلى فالنسيا الإسباني وقضى موسمين مع الفريق منها موسم معارا لصفوف جينك البلجيكي.

كما لعب بقميص منتحب أستراليا 59 مباراة دولية وشارك في كأسي العالم 2014 و2018، وكأس آسيا 2015 و2019.