لاعب ليفربول السابق منتقدا صلاح وماني وفيرمينو: تحصلون على راتب لتسجلوا أهدافا

انتقد جون ألدريدج لاعب ليفربول السابق الثلاثي الهجومي الحالي للفريق، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ويرى أن غيابه عن تسجيل الأهداف سبب تردي نتائج النادي.

وخسر ليفربول أمام ضيفه بيرنلي بهدف يوم الخميس ليتراجع للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة الرابعة على التوالي في البطولة التي يعجز فيها حامل اللقب عن التسجيل.

وقال ألدريدج لصحيفة ليفربول إكو:"الثلاثي الأمامي يتلقى انتقادات، وهي صحيحة، لأنك تحصل على راتبك لتسجل أهدافا".

وواصل "تحصل على مال كثير لتسجل أهدافا وعليك أن تفعل ذلك. المهاجمون عليهم تسجيل مرة كل مباراتين وأنت لا تفعل ذلك. هذا يزعجني. فريق هجومي مثل ليفربول ينتقل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. كنا قلقين بشأن الدفاع لكنه كان رائعا".

واستمر "إنه الهجوم، الثلاثي فقد بريقه. ماني خطير، أكثر من صلاح أو فيرمينو اللذين وكأنهما اختفيا. الثقة ليست موجودة. هذا يظهر أنه عندما تقل الثقة بالنفس يكون الأداء ضعيفا. الأمر مقلق، لسبب ما لا يخلقون فرصا. لم يبد أننا سنسجل ضد ساوثامبتون. نيوكاسل يونايتد أيضا. هذا ما يقلق. لا أتذكر فرصا كثيرة في المباريات الأخيرة".

رغم أن هجوم ليفربول هو الأكثر تسجيلا للأهداف في الموسم الحالي من الدوري مقارنة بمنافسيه، إلا أنه وقف عاجزا أمام دفاعات منافسيه في آخر 4 مواجهات.

وتعادل رفاق صلاح مرتين وخسروا مرتين ليتسع الفارق مع المتصدر مانشستر يونايتد إلى 6 نقاط.

ويحل ليفربول ضيفا على الأخير يوم الأحد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد أربعة أيام يواجه مضيفه توتنام في الدوري.