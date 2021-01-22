كلوب بعد السقوط أمام بيرنلي: دائما أنا المخطئ.. خسارتنا كانت مستحيلة لكنها حدثت

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أنه يتحمل مسؤولية السقوط أمام بيرنلي بهدف يوم الخميس في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز مما أدى لتراجع فريقه للمركز الرابع في الترتيب.

وقال الألماني لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة:"خسرنا المباراة، كان أمرا مستحيلا لكنه حدث".

وواصل "هذا خطأي، وظيفتي أن أجعل اللاعبين جاهزين. هذا لم يحدث. استحوذنا على الكرة كثيرا وخلقنا بضعة فرص لكن قرارنا النهائي لم يكن جيدا. قلت نفس الشيء الأسبوع الماضي (حين تعادل بلا أهداف مع مانشستر يونايتد). حين لا تسير الأمور بشكل جيد عليك المحاولة أكثر وأقوى واتخاذ قرارات أفضل. لم يحدث هذا الليلة".

واستمر كلوب الذي بدأ المباراة بدون محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وجوردان هندرسون "دائما أنا المخطئ، من الصعب اللعب ضد دفاع كهذا. تسجيل الهدف الأول يساعدك لكن هذا لم يحدث، هكذا يتغير المنافس. حين لا تسجل لوقت طويل لا يشعر الجميع بالثقة".

وأتم "اتخاذنا للقرارات هو المشكلة. لو نسجل الفرص السانحة ستتغير الأمور".

واستمر ليفربول، حامل لقب الدوري، للمباراة الرابعة تواليا بلا هدف في شباك المنافسين، مما وسع الفارق مع يونايتد المتصدر إلى 6 نقاط.

ويحل ليفربول ضيفا على الأخير يوم الأحد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد أربعة أيام يواجه مضيفه توتنام في الدوري.