مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الأخير للدول الراغبة في استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

الخميس، 21 يناير 2021 - 22:40

كتب : محمد عبد العظيم

كأس دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعده النهائي للسماح للدول الراغبة في استضافة نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للتقدم بطلبات الاستضافة.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تحدد الـ26 من شهر فبراير المقبل موعدا نهائيا كي تتقدم الدول الراغبة بالاستضافة بتقديم طلباتها".

وأتم "لن نقبل الطلبات بعد ذلك الموعد".

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ومنذ الموسم الماضي قرر كاف إقامة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة في بلد محايدة بدلا من نظام الذهاب والإياب الذي كان معتادا.

ولكن نظرا لتفشي فيروس كورونا فقد اضطر كاف لإقامة نهائي الكونفدرالية في المغرب بعد استكمال البطولة من لقاء واحد في المباريات المتبقية منذ نصف النهائي.

أما دوري الأبطال فتقدمت مصر والمغرب باستضافة النهائي وفازت الأولى بحق الاستضافة بعد إجراء قرعة.

ويلعب الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، فيما ينافس بيراميدز في الكونفدرالية.

في إفريقيا في الكونفدرالية كاف
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