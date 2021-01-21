مباشر – ليفربول (0) - (0) بيرنلي.. العارضة تحرم أوريجي من هدف التقدم

الخميس، 21 يناير 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

أستون فيلا ضد ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبيرنلي التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: يا ربااااه.. انفراد تام من أوريجي بعد خطأ قاتل من مدافع بيرنلي بن ميي ولكن مهاجم ليفربول فشل في تسجيل الهدف الأول وارتطمت تسديدته بالعارضة.

ق31: تسديدة من أوريجي تصدى لها بوب.

انطلاق المباراة.

ليفربول بيرنلي
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