مباشر – ليفربول (0) - (0) بيرنلي.. العارضة تحرم أوريجي من هدف التقدم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبيرنلي التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: يا ربااااه.. انفراد تام من أوريجي بعد خطأ قاتل من مدافع بيرنلي بن ميي ولكن مهاجم ليفربول فشل في تسجيل الهدف الأول وارتطمت تسديدته بالعارضة.

ق31: تسديدة من أوريجي تصدى لها بوب.

انطلاق المباراة.