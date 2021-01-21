انتهت – ليفربول (0) - (1) بيرنلي.. انتصار مثير للضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبيرنلي التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار بيرنلي بهدف دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق84: جووول آشلي بارن

ز يسجل الهدف الأول لبيرنلي من ركلة جزاء.

ق67: أليسون يتألق ويحرم بيرنلي من هدف محقق لكن الحكم احتسب تسلل.

ق60: صلاح كاد يسجل من أول تسديدة بعد مجهود فردي رائع من فينالدوم لكن بوب تصدى له.

ق57: صلاح وفيرمينو يشاركان بدلا من أوريجي وشامبرلين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: يا ربااااه.. انفراد تام من أوريجي بعد خطأ قاتل من مدافع بيرنلي بن ميي ولكن مهاجم ليفربول فشل في تسجيل الهدف الأول وارتطمت تسديدته بالعارضة.

ق31: تسديدة من أوريجي تصدى لها بوب.

انطلاق المباراة.