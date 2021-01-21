مونديال اليد – الأرجنتين تهزم اليابان وتقاسم الدنمارك الصدارة

الخميس، 21 يناير 2021 - 20:03

كتب : FilGoal

الأرجنتين - اليابان - كأس العالم لليد 2021

فازت الأرجنتين على اليابان بنتيجة 28-24 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات الرئيسي من كأس العالم لليد مصر 2021.

الأرجنتين أنهت الشوط الأول متقدمة بنتيجة 17-13 وبفارق 4 أهداف.

في شوط المباراة الثاني، تحسن أداء اليابان وكانت النتيجة 11-11 في مجموع الشوط فقط، لتكون النتيجة الإجمالية 28-24 لـ الأرجنتين.

أخبار متعلقة
متعب للاعبي الأهلي: لا تفكروا في مونديال الأندية.. تعلموا من خطأ جيلنا مونديال اليد – بولندا تهزم أوروجواي "المحظوظة" بضعف النتيجة كاف يعلن تأجيل مواجهة الأهلي والمريخ بسبب مونديال الأندية مونديال اليد – النرويج تزيد المجموعة الثالثة تعقيدا بالفوز على البرتغال

الفوز رفع رصيد الأرجنتين إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد اليابان عند نقطة في المركز الخامس.

وتلتقي الأرجنتين مع كرواتيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، فيما تلعب اليابان مع الدنمارك صاحبة الصدارة.

مونديال اليد الأرجنتين اليابان
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول – صلاح احتياطي أمام بيرنلي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – بويج أساسي.. وظهور أول لـ "بوجبا الجديد" أمام كورنيا 11 دقيقة | أوروبا
باولو سوسا مدربا جديدا لـ بولندا 25 دقيقة | أوروبا
مونديال اليد – الأرجنتين تهزم اليابان وتقاسم الدنمارك الصدارة ساعة | مصر 2021
"تحقق حلم الطفولة".. كريستال بالاس يضم ماتيتا ساعة | الدوري الإنجليزي
متعب للاعبي الأهلي: لا تفكروا في مونديال الأندية.. تعلموا من خطأ جيلنا ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: كنا متأكدين من الفوز.. حسبنا الدقائق التي يمكن أن نسجل فيها ساعة | الدوري المصري
مونديال اليد – بولندا تهزم أوروجواي "المحظوظة" بضعف النتيجة ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك