مونديال اليد – الأرجنتين تهزم اليابان وتقاسم الدنمارك الصدارة
الخميس، 21 يناير 2021 - 20:03
كتب : FilGoal
فازت الأرجنتين على اليابان بنتيجة 28-24 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات الرئيسي من كأس العالم لليد مصر 2021.
الأرجنتين أنهت الشوط الأول متقدمة بنتيجة 17-13 وبفارق 4 أهداف.
في شوط المباراة الثاني، تحسن أداء اليابان وكانت النتيجة 11-11 في مجموع الشوط فقط، لتكون النتيجة الإجمالية 28-24 لـ الأرجنتين.
الفوز رفع رصيد الأرجنتين إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد اليابان عند نقطة في المركز الخامس.
وتلتقي الأرجنتين مع كرواتيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، فيما تلعب اليابان مع الدنمارك صاحبة الصدارة.
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