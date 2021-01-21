"تحقق حلم الطفولة".. كريستال بالاس يضم ماتيتا

أعلن كريستال بالاس عن تعاقده مع جان فيليب ماتيتا قادما من ماينتس الألماني في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر النادي الإنجليزي أن ماتيتا ينضم في صفقة إعارة لمدة موسم ونصف، مع خيار الشراء بشكل نهائي.

وقال اللاعب عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بالانضمام إلى كريستال بالاس وأتطلع للتدرب. اللعب في الدوري الإنجليزي كان حلمي منذ طفولتي، الآن أستطيع اللعب وإظهار قدراتي لجماهير كريستال بالاس".

فيما صرّح ستيف برايش رئيس النادي: "تابعنا تطور جان فيليب لبعض الوقت، وأنا سعيد لقدرتنا على انتدابه إلى جنوب لندن".

وأتم: "إنه لاعب يتمتع بقدرات كبيرة وبسجل تهديفي مميز، وهذه الصفقة تؤكد على امتلاكنا قائمة متوازنة بين الشباب والخبرة".

👊 Welcome to the Palace, Jean-Philippe Mateta.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 21, 2021

ماتيتا (23 عاما) مهاجم فرنسي الجنسية تألق مع ماينتس خلال الدور الأول للموسم الحالي وسجّل 10 أهداف في 17 مباراة خاضها.

ولعب ماتيتا في ماينتس منذ انتقاله إليه قادما من أوليمبيك ليون في صيف 2018 مقابل 8 ملايين يورو.

وخاض ماتيتا إجمالا 71 مباراة مع ماينتس سجّل خلالها 27 هدفا وصنع 5 أهداف.