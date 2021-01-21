"تحقق حلم الطفولة".. كريستال بالاس يضم ماتيتا

الخميس، 21 يناير 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

ماتيتا - كريستال بالاس

أعلن كريستال بالاس عن تعاقده مع جان فيليب ماتيتا قادما من ماينتس الألماني في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر النادي الإنجليزي أن ماتيتا ينضم في صفقة إعارة لمدة موسم ونصف، مع خيار الشراء بشكل نهائي.

وقال اللاعب عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بالانضمام إلى كريستال بالاس وأتطلع للتدرب. اللعب في الدوري الإنجليزي كان حلمي منذ طفولتي، الآن أستطيع اللعب وإظهار قدراتي لجماهير كريستال بالاس".

أخبار متعلقة
جوهرة فرنسية جديدة.. مونشنجلادباخ يضم مدافع تولوز الاتحاد التشيكي: رونالدو لم يحطّم رقم بيكان.. ينقصه 62 هدفا سولشاير يتغنى بكافاني وبوجبا رومينيجه: رئيس يويفا يفكر في إقامة يورو 2020 بدولة واحدة بسبب كورونا

فيما صرّح ستيف برايش رئيس النادي: "تابعنا تطور جان فيليب لبعض الوقت، وأنا سعيد لقدرتنا على انتدابه إلى جنوب لندن".

وأتم: "إنه لاعب يتمتع بقدرات كبيرة وبسجل تهديفي مميز، وهذه الصفقة تؤكد على امتلاكنا قائمة متوازنة بين الشباب والخبرة".

ماتيتا (23 عاما) مهاجم فرنسي الجنسية تألق مع ماينتس خلال الدور الأول للموسم الحالي وسجّل 10 أهداف في 17 مباراة خاضها.

ولعب ماتيتا في ماينتس منذ انتقاله إليه قادما من أوليمبيك ليون في صيف 2018 مقابل 8 ملايين يورو.

وخاض ماتيتا إجمالا 71 مباراة مع ماينتس سجّل خلالها 27 هدفا وصنع 5 أهداف.

كريستال بالاس في إنجلترا ماينتس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد – الأرجنتين تهزم اليابان وتقاسم الدنمارك الصدارة 16 دقيقة | مصر 2021
"تحقق حلم الطفولة".. كريستال بالاس يضم ماتيتا 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
متعب للاعبي الأهلي: لا تفكروا في مونديال الأندية.. تعلموا من خطأ جيلنا 31 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: كنا متأكدين من الفوز.. حسبنا الدقائق التي يمكن أن نسجل فيها 34 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد – بولندا تهزم أوروجواي "المحظوظة" بضعف النتيجة 39 دقيقة | مصر 2021
مؤتمر موسيماني: أعتقد أن الأهلي يحب اللعب تحت ضغط.. غيرت طريقة اللعب 3 مرات 41 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: نزلة برد سبب ابتعاد بانون.. وبواليا يستطيع التسجيل من نصف فرصة 52 دقيقة | الدوري المصري
وكيل أموتو يفسر لـ في الجول طريقة احتفاله بهدف المصري أمام دجلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك