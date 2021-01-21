عبد الحفيظ: كنا متأكدين من الفوز.. حسبنا الدقائق التي يمكن أن نسجل فيها

أثنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، على عودة لاعبيه الرائعة بالشوط الثاني أمام المقاولون العرب.

الأهلي قلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام المقاولون العرب على ملعب الأهلي وي السلام.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "كنا نستطيع التسجيل في أول 20 دقيقة، لكن الكرة مثل الدنيا في لحظة تكون ممسكا بها وفي لحظة أخرى تبتعد عنك".

وتابع: "نبّهنا على اللاعبين بين الشوطين بضرورة الهدوء وعدم الانفعال وألا يعلقوا على قرارات الحكام".

وأكمل: "المباراة كانت مهمة جدا والمكسب كان مهما وسنغلق صفحته ونستعد لمباراة بيراميدز القوية التي تسبق كأس العالم للأندية".

وواصل: "لا أريد التعليق على تخفيض عقوبة الشناوي، لن أتحدث عن أمور انتهت، سنضع تركيزنا على أهدافنا المقبلة".

وأوضح: "شريف ولطفي عقديهما كانا ساريين، هذا مجرد تمديد وليس تجديد، أمير توفيق يتولى هذه الأمور بشكل مميز، هما عناصر مهمة وسيكون لهما تواجد الفترة المقبلة".

وواصل: "لا أريد الحديث عن التحكيم، المباراة عدت على خير، إحساسي في الشوط الأول أن هناك كرة بها شك في أول دقيقتين، وهناك كرة أخرى لـ حسين الشحات، لا أريد التعليق، الكل مباح له الكلام إلا نحن".

وعلّق: "بيراميدز طلب حكام أجانب؟ اللي يطلب يطلب، خير إن شاء الله".

وأكد: "أنا وموسيماني أخبرنا اللاعبين بين الشوطين أن هذه اللحظات هي التي تصنع تاريخ الأهلي وتصنع الأساطير، يجب تخطي المواقف الصعبة المماثلة".

وأتم: "كنا متأكدين أننا سنفوز، لدرجة أننا بدأنا نحسب على الدكة الدقائق التي يمكن أن نسجل فيها حتى نعود في النتيجة بوقتٍ كافٍ".

















































































































































































وعاد الأهلي لتصدر جدول ترتيب الدوري مجددا بفضل ذلك الانتصار برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند سبع نقاط يحتل بهم المركز الـ12 بعدما خاض ثماني مباريات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها الأهلي في النتيجة بهدفين دون رد وخرج فائز منذ تحقيق الأمر ذاته ضد الاتحاد السكندري في 17 أكتوبر 2004.

وفي تلك المباراة تواجد النحاس نفسه في تشكيل الأهلي.