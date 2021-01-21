المارد لا يسقط أمام الذئاب.. الأهلي ينتصر على المقاولون بعد عودة مثيرة

قلب الأهلي تأخره بهدفين دون رد أمام المقاولون إلى انتصار مثير بثلاثية ليحافظ على سجله بلا هزيمة في الدوري خلال الموسم الجاري.

وانتصر الأهلي على المقاولون العرب اليوم الخميس في ملعب الأهلي WE السلام في تاسع جولات الدوري.

سجل أهداف المباراة باسم علي في الدقيقة 39.

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 44.

وقلص الأهلي النتيجة عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 60.

وأدرك محمد شريف التعادل في الدقيقة 70.

وأتم محمد مجدي "أفشة" عودة الأهلي المثيرة بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة حافظ الأهلي على سجله بلا هزيمة مع مدربه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

فيما فشل عماد النحاس في تسجيل فوزه الثاني على الأهلي في تاريخه بعدما التقى به 11 مرة فاز في لقاء وحيد وتعادل في مثله وخسر تسع مرات.

وعاد الأهلي لتصدر جدول ترتيب الدوري مجددا بفضل ذلك الانتصار برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند سبع نقاط يحتل بهم المركز الـ12 بعدما خاض ثماني مباريات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها الأهلي في النتيجة بهدفين دون رد وخرج فائز منذ تحقيق الأمر ذاته ضد الاتحاد السكندري في 17 أكتوبر 2004.

وفي تلك المباراة تواجد النحاس نفسه في تشكيل الأهلي.

المقاولون يعاقب الأهلي

بدأ المباراة بضغط هجومي من الأهلي وكاد علي معلول يفتتح التسجيل مبكرا لكن تسديدته تصدى لها حسين شاهين الذي سقط مصابا عقب ارتطام رأسه بقدم زميله.

وطلب لاعبو الأهلي بركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد مدافع المقاولون لكن محمود ناجي حكم المباراة لم يحتسب أي شيء.

وأطلق محمد هاني تسديدة قوية بيسراه لكن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 34 أرسل أفشة عرضية لكن والتر بواليا رغم تواجده على خط المرمى فشل في تسديد الكرة لتضيع أحد أخطر فرص اللقاء على الأهلي.

وعقب خمس دقائق فقط أطلق باسم علي تسديدة قوية بيمناه ارتطمت بقدم أيمن أشرف لتغير الكرة تجاهها وتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول للمقاولون.

وبينما كان الأهلي يحاول الأهلي الاستفاقة من صدمة الهدف الأول انفرد سيف الدين الجزيري بالمرمى وركض أسرع من ياسر إبراهيم وأخطأ علي لطفي في الخروج من مرماه لإمساك الكرة وسدد لاعب المقاولون الكرة لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الثاني للذئاب.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع وشهدت الدقيقة الأولى منه ركلة جزاء للأهلي بداعي لمس الكرة ليد مدافع المقاولون.

لكن عقب عودة الحكم لمشاهدة الإعادة ألغى قراره.

عودة رائعة

أجرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تبديلا بين شوطي اللقاء بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من كهربا.

وسيطر الأهلي على اللقاء لكن دون خطورة حقيقية على مرمى حسن شاهين.

وأجرى الأهلي تبديلين جديدين بمشاركة مروان محسن ومحمد شريف بدلا من أليو ديانج ووالتر بواليا.

وفي الدقيقة 60 كافأ طاهر محمد مدربه وأطلق تسديدة زاحفة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي ويقلص الفارق في النتيجة.

وعقب ثماني دقائق كاد المقاولون يوسع الفارق لكن تسديدة محمد سمير من ركلة حرة تصدى لها علي لطفي وارتطمت الكرة في العارضة وذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 70 أرسل أفشة عرضية حولها حمدي فتحي برأسه داخل منطقة الجزاء واستغل محمد شريف الأمر وسدد بيمناه ليدرك التعادل للأهلي.

وأجرى عماد النحاس مدرب المقاولون أول تبديلاته بمشاركة يوسف الجوهري ولويس إدواردو بدلا من باسم علي ومحمد حمدي زكي.

وكاد أفشة يسجل هدفا ثالثا لكن تسديدته الزاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

وشارك أحمد شكري بدلا من أحمد داوودا.

وفي الدقيقة 78 أجرى الأهلي تبديلين جديدين بمشاركة عمرو السولية وصلاح محسن بدلا من ياسر إبراهيم وحسين الشحات.

وعقب مرور دقيقتين فقط مرر صلاح محسن الكرة لأفشة المتمركز داخل منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة مقوسة رائعة سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثالث للأهلي وتكتمل عودة المارد الأحمر في النتيجة.

وفي الدقيقة 85 شارك هيثم الجويني بدلا من سيف الدين الجزيري.

وسدد مروان محسن كرة قوية للغاية ارتطمت في الشباك من الخارج.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار مثير للأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.