قمصان: نزلة برد سبب ابتعاد بانون.. وبواليا يستطيع التسجيل من نصف فرصة

أوضح سامي قمصان مدرب الأهلي سبب غياب المغربي بدر بانون عن مباراة المقاولون العرب.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

الأهلي قلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام المقاولون العرب على ملعب الأهلي وي السلام.

وقال قمصان بعد اللقاء: "بانون ابتعد عن المباراة بسبب نزلة برد".

وتابع عبر قناة ناديه: "كذلك أكرم توفيق ابتعد يوم أمس، هذه التغييرات المفاجئة يجب التعامل معها خصوصا لو كانت قبل المباراة بساعات بسيطة".

وأضاف: "التغييرات صنعت الفارق، لكننا كنا نؤدي جيدا بالفعل قبل الأهداف وكنا نستطيع التسجيل بواسطة بواليا".

وواصل: "هذا الفوز يدل على شخصية اللاعبين وفهمهم مسؤولية اللعب للأهلي والقتال حتى نهاية المباراة".

وأكمل: "موسيماني يثق في كل اللاعبين، والأساسيون أدوا جيدا لكن البدلاء يصنعون الفارق، هذا دور كان يقوم به وليد سليمان".

وتابع: "موسيماني تحدث عن ذلك بين الشوطين وقال إن البدلاء سيصنعون الفارق، كان لدينا ثقة أننا سنفوز لكن أحيانا التوفيق لا يكون معك، أهدرنا فرصا كثيرة في الشوط الأول أيضا".

وأتم: "كل المباريات صعبة وليس بيراميدز فقط، شاهدنا مستوى المقاولون اليوم الذي يدربه مدرب مميز هو عماد النحاس، وكل الفرق تواجه البطل بأقصى قوة".

وأضاف قمصان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حساسية المباريات مهمة بالنسبة لـ علي لطفي، في الشوط الثاني أنقذ فرصتين خطيرتين، والأخطاء واردة في كرة القدم ولا يمكن تحميلها للاعب واحد بل الفرق بالكامل، ونفس الحال بالنسبة لـ ياسر إبراهيم".

وواصل: "العصبية على الدكة؟ نلعب على البطولة والمباراة كانت قريبة مننا وشعرنا أن هناك أخطاء تهدد بضياع المباراة. موسيماني أدار اللقاء بهدوء وتبديلاته غيّرت نتيجة المباراة".

وأتم: "بواليا كان هداف الدوري وسجل 3 أهداف مع الجونة قبل انضمامه، يستطيع التسجيل من نصف فرصة، يحتاج فقط أن يسجل هدفا مع الوضع في الاعتبار أنه انضم من فريق غير جماهيري ويلعب دون ضغوط، نثق فيه".

















































































































































































وعاد الأهلي لتصدر جدول ترتيب الدوري مجددا بفضل ذلك الانتصار برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند سبع نقاط يحتل بهم المركز الـ12 بعدما خاض ثماني مباريات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها الأهلي في النتيجة بهدفين دون رد وخرج فائز منذ تحقيق الأمر ذاته ضد الاتحاد السكندري في 17 أكتوبر 2004.

وفي تلك المباراة تواجد النحاس نفسه في تشكيل الأهلي.