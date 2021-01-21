سولشاير يتغنى بكافاني وبوجبا

أسهب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في الإشادة بلاعبيه إدينسون كافاني وبول بوجبا بعدما قادا الشياطين الحمر للفوز على فولام بنتيجة 2-1.

وتأخر يونايتد بهدف مبكر من أديمولا لوكمان، قبل أن يسجل كافاني هدف التعادل ويضمن هدف بوجبا في الشوط الثاني عودة الفريق لصدارة جدول الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عن هدف كافاني: "هذه مهمة قلب الهجوم، عليك أن تكون في المكان المناسب للتسجيل، وهذا ما يفعله".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إذا كان هناك كاميرا خاصة به، فستشاهد حركته المذهلة، علينا فقط التعود على استخدامه أكثر من ذلك".

وتابع "في الشوط الثاني، ارتقى كافاني لرأسية تصدى لها أريولا، لذلك من الجيد أن يكون لديك اختيارات مختلفة في المقدمة".

وعن بوجبا أوضح المدرب النرويجي "لقد عاد بوجبا لمستواه، فهو في أتم لياقته البدنية، ويمكنه اللعب في خط الوسط، ويمكنه اللعب في مركز الجناح".

وتابع "تلقى بوجبا بطاقة صفراء مبكرا وعلى الرغم من ذلك ظل يدافع جيدا، كان هناك تدخل واحد في الشوط الثاني كنت قلقًا بشأنه، لكنه لعب بشكل جيد للغاية".

وعن فريقه ككل "نحن نتحسن، واللاعبون يتحسنون، وأصبحوا أقوى، وأكثر قوة، جسديا وعقليا".

وأتم "لقد عدنا في العديد من المباريات هذا الموسم من التأخر بهدف، لذلك أنا سعيد بالتقدم وفخور جدا بما نفعله".

يونايتد في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة ويلاحقه مانشستر سيتي وليستر سيتي بـ38 نقطة، ثم ليفربول، الذي يواجه بيرنلي يوم الخميس، برصيد 34 نقطة.