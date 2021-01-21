تشكيل الأهلي - ياسر إبراهيم أساسي وبواليا يقود الهجوم.. ومروان محسن على الدكة

أعلن بيتسو موسيماني تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويبدأ علي لطفي في حراسة المرمى لتعويض غياب محمد الشناوي الموقوف لمباراة واحدة.

كما بدأ ياسر إبراهيم أساسيا في قلب الدفاع وإلى جوار أيمن أشرف في حين خرج المغربي بدر بانون من قائمة الأهلي.

فيما عاد والتر بواليا للبدء كأساسي بعدما شارك كبديل في مواجهة البنك الأهلي الماضية.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – والتر بواليا

وعلى دكة البدلاء يتواجد: أحمد رمضان بيكهام - مروان محسن - محمد شريف - عمرو السولية - صلاح محسن - سعد سمير - طاهر محمد طاهر - مصطفى شوبير.