فينالدوم: أمامنا الكثير من العمل من أجل استعادة الصدارة مرة أخرى

يعتقد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن فريقه عليه مضاعفة الجهد من أجل العودة لصدارة الدوري الإنجليزي الذي يبتعد عنها حاليا بـ6 نقاط.

ويلعب ليفربول مع بيرنلي يوم الخميس ضمن الجولة 18 ويأمل في إنهاء سلسلة نتائج سلبية والفوز لتقليص الفارق مع مانشستر يونايتد المتصدر إلى 3 نقاط.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ناديه: "علينا فقط إظهار أنه يمكننا التعامل مع هذه الأنواع من الضغوط".

وأضاف "لا يزال يتعين علينا إظهار أنه يمكننا التعامل مع الضغط. علينا أن نضغط على جميع الفرق الأخرى من خلال الفوز بالمباريات وبعد ذلك سنرى من يمكنه التعامل مع الضغط ومن لا يستطيع".

وأكمل الهولندي "على الرغم من أننا نعرف التربع على القمة، لا يزال يتعين علينا العمل بجد للبقاء هناك والوصول إلى المركز الأول مرة أخرى".

وشدد "لا يمكنك الاعتماد على ما حدث في الماضي. هو عام جديد، ووضع جديد، ومنافسة في موسم جديد".

وتابع "علينا جميعا التعامل مع هذا الوضع وفي النهاية سنرى من تمكن من التعامل مع الأمر بشكل أفضل".

وتعادل ليفربول مع نورويتش سيتي ونيوكاسل يونايتد، ثم خسر بهدف أمام ساوثامبتون، وانتهت القمة أمام يونايتد بنتيجة صفر-صفر.

وفشل الحمر في التسجيل لثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ مارس 2005، ومع ذلك، يظل الفريق هو الأكثر تهديفاً هذا الموسم، حيث سجل 37 هدفاً في 18 مباراة حتى الآن.

وأوضح فينالدوم "أعتقد أن الجميع معتادون على رؤيتنا نسجل الكثير من الأهداف، لكن هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم "الفرق كلها جيدة حقا وتتحسن كل عام. أيضًا باستخدام التكنولوجيا، يمكنك تحليل الفرق بشكل جيد ومعرفة طريقة لعبها وكل شيء، لذلك يصبح تسجيل الأهداف أكثر صعوبة".