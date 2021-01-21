أمير توفيق: جيرالدو سيحصل على رقم أقل من 500 ألف دولار.. توصلنا لاتفاق يرضي كل الأطراف

قال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي إن جيرالدو جناح الفريق السابق سيحصل على رقم أقل من 500 ألف دولار بعد فسخ عقده، مشيرا إلى أنه توصل للاتفاق المناسب لكل الأطراف. وذلك عبر قناة أون تايم سبورتس.

وصرح توفيق عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "قلت منذ فترة إننا لن نفكر في أي صفقات لا إعارات ستخرج أو صفقات جديدة، التفكير سيكون في الصيف".

وواصل "لن نتحدث حول المراكز التي يرغب الأهلي في تدعيمها، نستعد للعمل في الصيف المقبل منذ الآن وحتى قبل ذلك".

وأكمل "نقوم بمتابعة اللاعب لفترة معقولة، لم نعد نشاهد هدفا أو ملخص لمسات، نشاهد اللاعب عن كثب وبتقارير كشفية، أقرب أمثلة، أليو ديانج وبدر بانون ووالتر بواليا".

وتابع "أعلم أن والتر بواليا لم يسجل أهدافا بعد، لكنني أراهن عليه مع جماهير الأهلي حاليا، سيكون إضافة قوية جدا".

وأردف "تم الانتهاء بشكل تام على فسخ تعاقد جيرالدو بالتراضي، الاتفاق تم بحضور وكيله البرازيلي ويجب أن نضع تحت كلمة البرازيلي 4 خطوط".

واستطرد "جيرالدو لديه وكيل برازيلي ونعمل معه منذ وصوله للنادي، مع شركة عالمية، ويوم الأربعاء انتهت كافة الإجراءات عبره".

وأكمل "جيرالدو لن يحصل على مليون دولار كما أشيع، سيحصل على أقل من نصف الرقم، يمكنني القول إننا وصلنا إلى اتفاق مناسب لنا، كان يتبقى له رقم مقارب للمليون نعم، لكننا وصلنا إلى حل وسط".

وتابع "لا أريد أن يبدو الأمر كما لو كنا نتذاكى على اللاعبين، نصل للاتفاق المناسب للنادي واللاعب لا أحد ينتصر على أحد هنا، الرقم كان مناسبا لكل الأطراف".

وأتم "موضوع بادجي منتهي، بطاقته الدولية في تركيا حاليا، إعارة بنية البيع، لو تألق قد يقوم الفريق بضمه، لو لم يحدث إن وجد النادي وموسيماني أنه سيفيد الفريق فلما لا؟ سيستمر".

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء فسخ عقد جيرالدو بالتراضي بعدما وقع اللاعب على مذكرة تسوية.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب حصل على مبلغ 400 ألف دولار للتوقيع على مذكرة التسوية. (طالع التفاصيل)

وخرج جيرالدو من حسابات بيتسو موسيماني، حيث شارك لمدة 60 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم.

وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019 قادما من أول أغسطس الأنجولي.

وشارك جيرالدو مع الأهلي في 45 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

وفاز جيرالدو بلقبين للدوري المصري، ولقب لكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ورحل أليو بادجي مهاجم الفريق معارا إلى صفوف أنقرة جوتشو التركي حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.