بوجبا: لم أتوقع أن تكون قدمي اليسرى بهذه الدقة

الخميس، 21 يناير 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

بول بوجبا يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد فولام

لم يتوقع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد أن تكون قدمه اليسرى بهذه القوة والدقة حين سجل هدفا منح فريقه 3 نقاط ثمينة على حساب فولام.

وعاد مانشستر يونايتد إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفضل انتصاره على فولام الأربعاء بهدفين لهدف في إطار الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوجبا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة، كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبا أمام فولام، فهم لا يستسلمون، يضغطون، يظلون مترابطين في الخلف".

أخبار متعلقة
كلوب: مستمرون في مطاردة لقب الدوري الإنجليزي مدرب أستون فيلا يوضح سبب غياب تريزيجيه عن لقاء سيتي سكاي: أرسنال ينافس ريال سوسيداد على استعارة أوديجارد مواعيد مباريات الخميس 21 يناير 2021.. الأهلي ضد المقاولون وليفربول يواجه بيرنلي

وأضاف "استقبلنا هدفًا وتراجعنا وعرفنا أن الأمر سيكون صعبًا وكان علينا العودة. كنا بحاجة إلى هذا الفوز وحققناه بطريقة صعبة".

هدف فوز يونايتد جاء من أول تسديدة لبوجبا بقدمه اليسرى من خارج المنطقة أثناء اللعب في الدوري الإنجليزي.

وأوضح الفرنسي "لقد سددتها جيدًا، لم أكن أتوقع أن تكون قدمي اليسرى هكذا. كما تعلم، إذا لم تحاول فأنت لا تعرف ما الذي سيحدث".

وأردف بوجبا "أنا سعيد حقًا بدخول الكرة. لقد كان هدفًا رائعًا وانتصارًا رائعًا. هذا هو الأهم".

وافتتح أديمولا لوكمان أهداف المباراة لفولام في الدقيقة الخامسة، ثم أدرك يونايتد التعادل عن طريق إدينسون كافاني في الدقيقة 21، قبل أن يسجل بول بوجبا هدف انتصار الشياطين الحُمر في الدقيقة 65.

يونايتد في الصدارة بـ40 نقطة، مقابل 38 لمانشستر سيتي وليستر سيتي، و34 نقطة لليفربول حامل اللقب الذي يواجه بيرنلي يوم الخميس.

وأتم "إنه الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فهو دائما صعب. لن يكون الأمر سهلا أبدا".

بول بوجبا مانشستر يونايتد فولام
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر – ليفربول يواجه بيرنلي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح احتياطي أمام بيرنلي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – بويج أساسي.. وظهور أول لـ "بوجبا الجديد" أمام كورنيا 39 دقيقة | أوروبا
باولو سوسا مدربا جديدا لـ بولندا 52 دقيقة | أوروبا
مونديال اليد – الأرجنتين تهزم اليابان وتقاسم الدنمارك الصدارة ساعة | مصر 2021
"تحقق حلم الطفولة".. كريستال بالاس يضم ماتيتا ساعة | الدوري الإنجليزي
متعب للاعبي الأهلي: لا تفكروا في مونديال الأندية.. تعلموا من خطأ جيلنا ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: كنا متأكدين من الفوز.. حسبنا الدقائق التي يمكن أن نسجل فيها ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك