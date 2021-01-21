بوجبا: لم أتوقع أن تكون قدمي اليسرى بهذه الدقة

لم يتوقع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد أن تكون قدمه اليسرى بهذه القوة والدقة حين سجل هدفا منح فريقه 3 نقاط ثمينة على حساب فولام.

وعاد مانشستر يونايتد إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفضل انتصاره على فولام الأربعاء بهدفين لهدف في إطار الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوجبا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة، كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبا أمام فولام، فهم لا يستسلمون، يضغطون، يظلون مترابطين في الخلف".

وأضاف "استقبلنا هدفًا وتراجعنا وعرفنا أن الأمر سيكون صعبًا وكان علينا العودة. كنا بحاجة إلى هذا الفوز وحققناه بطريقة صعبة".

هدف فوز يونايتد جاء من أول تسديدة لبوجبا بقدمه اليسرى من خارج المنطقة أثناء اللعب في الدوري الإنجليزي.

وأوضح الفرنسي "لقد سددتها جيدًا، لم أكن أتوقع أن تكون قدمي اليسرى هكذا. كما تعلم، إذا لم تحاول فأنت لا تعرف ما الذي سيحدث".

وأردف بوجبا "أنا سعيد حقًا بدخول الكرة. لقد كان هدفًا رائعًا وانتصارًا رائعًا. هذا هو الأهم".

وافتتح أديمولا لوكمان أهداف المباراة لفولام في الدقيقة الخامسة، ثم أدرك يونايتد التعادل عن طريق إدينسون كافاني في الدقيقة 21، قبل أن يسجل بول بوجبا هدف انتصار الشياطين الحُمر في الدقيقة 65.

يونايتد في الصدارة بـ40 نقطة، مقابل 38 لمانشستر سيتي وليستر سيتي، و34 نقطة لليفربول حامل اللقب الذي يواجه بيرنلي يوم الخميس.

وأتم "إنه الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فهو دائما صعب. لن يكون الأمر سهلا أبدا".