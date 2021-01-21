كلوب: مستمرون في مطاردة لقب الدوري الإنجليزي

الخميس، 21 يناير 2021 - 12:59

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ومدى صعوبته، بعدما تقهقر الفريق للمركز الرابع في جدول الترتيب.

ويلعب ليفربول مع بيرنلي يوم الخميس ضمن الجولة 18 ويأمل في إنهاء سلسلة نتائج سلبية والفوز لتقليص الفارق مع مانشستر يونايتد المتصدر إلى 3 نقاط.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ما زلنا نطارد اللقب، لا شيء تغير ومطاردة اللقب لا تعني أنك دائمًا في أفضل وضع ممكن"

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وعن التغييرات في صدارة الدوري الإنجليزي، أوضح "الترتيب يتغير طوال الوقت وهذا لأن المستويات قريبة جدًا. السباق على اللقب هذا الموسم مختلف نوعاً ما".

وأضاف "لا يوجد موسم كامل ستحقق فيه اللقب برصيد 114 نقطة. نحن فقط نتعامل مع الظروف والموقف وكمية المباريات وهذا النوع من الأشياء".

قبل مواجهة بيرنلي، يملك ليفربول 34 نقطة فقط، مقابل 40 ليونايتد و38 لمانشستر سيتي وليستر سيتي.

وشدد الألماني "يجب أن نكون مثاليين قدر الإمكان وهذا ما نحاول فعله جميعًا، معظم الفرق تراجعت في وقت ما".

وأتم "وضع ليفربول ليس مثاليًا ولكن هذا ليس مهمًا، لأنه يجب أن فقط أن تكون جيدًا بقدر ما يمكنك".

وتعادل ليفربول مع نورويتش سيتي ونيوكاسل يونايتد، ثم خسر بهدف أمام ساوثامبتون، وانتهت القمة أمام يونايتد بنتيجة صفر-صفر.

وفشل الحمر في التسجيل لثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ مارس 2005.

ليفربول يورجن كلوب الدوري الإنجليزي
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