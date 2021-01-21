حسام الزناتي: رضا شحاتة مشروع مدرب مستقبلي لمنتخب مصر

الخميس، 21 يناير 2021 - 12:31

كتب : FilGoal

رضا شحاتة - الجونة

قال حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة إن رضا شحاتة مدرب فريقه يمتلك مقومات كافية لجعله مشروع مدرب مستقبلي لمنتخب مصر. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح الزناتي قائلا: "رضا شحاته على قدر الثقة وربما أكبر، فخور بعملي معه".

وواصل "يعجبني به العديد من الأشياء، هدوئه والتزامه، هناك أشياء لا يلاحظها البعض ولم نعتدها في ملاعبنا، إن كان الفريق خاسرا لا يكون مستثار على الخط، لا يتحدث كثيرا مع الحكم ولا يعترض ولا يصرخ".

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وأكمل "حينما يهدر فريقا ضدنا وقتا، يطالبني بعدم الاعتراض أنا واللاعبين وإن كنا متقدمين لا نهدر الوقت".

وتابع "متفوق كذلك في الجانب الفني كثيرا".

وأتم "في هذه السن، رضا شحاتة مشروع مدرب مستقبلي للمنتخب المصري".

ويخوض رضا شحاته تجربته الأولى كمدير فني دائم للجونة بعدما قاد الفريق مؤقتا في وقت سابق خلال العام الماضي وكذلك عمل كمساعد به.

الجونة خاض تحت إمرة شحاته هذا الموسم 8 مواجهات فاز في 4 وتعادل 3 وخسر مرة.

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