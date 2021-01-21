إصابة القماش وعطية صابر بـ فيروس كورونا

الخميس، 21 يناير 2021 - 12:23

كتب : ياسر الشريف

خالد القماش

جاءت نتيجة مسحة خالد القماش المدير الفني لـ الإسماعيلي ومساعده عطية صابر إيجابية لـ فيروس كورونا حسبما علم FilGoal.com.

وأجرى الفريق مسحة أمس استعدادا لمواجهة غزل المحلة لتأتي نتيجة عينة الثنائي إيجابية.

وسيجري الثنائي مسحة جديدة للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

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وتولى القماش مهمة تدريب الإسماعيلي خلفا لـ أبو طالب العيسوي عقب اعتذاره عن استكمال المهمة.

وكان العيسوي قد أصيب بـ كورونا قبل اعتذاره عن مواصله مشواره مع الدراويش.

وقاد القماش تدريبات الإسماعيلي أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

وخسر الإسماعيلي من المقاولون العرب اليوم الإثنين بهدفي دون رد في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري.

وجمدت تلك الهزيمة رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق الأهداف عن ملاحقه وادي دجلة الذي يتواجد في أول مراكز الهبوط.

ويواجه الإسماعيلي نظيره المحلة يوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ورحل عن تدريب الدراويش خلال الموسم الجاري ريكاردو ومحمد وهبة وكذلك طلعت يوسف الذي قبل بالمهمة لكنه رحل بعد يومين من قبوله بها، وأخيرا أبو طالب العيسوي.

خالد القماش الإسماعيلي في الدوري
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