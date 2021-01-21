مدرب أستون فيلا يوضح سبب غياب تريزيجيه عن لقاء سيتي

الخميس، 21 يناير 2021 - 12:18

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - برايتون

أوضح دين سميث المدير الفني لأستون فيلا سبب غياب محمود حسن "تريزيجيه" عن مباراة مانشستر سيتي، وأشاد بأداء لاعبيه رغم الخسارة.

وسقط فيلا بهدفين دون مقابل في ملعب سيتي بمباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وقال سميث للصحفيين: "تريزيجيه شارك في مران واحد فقط منذ عودته من الإصابة في العضلة الخلفية، لذلك لم يشارك".

أخبار متعلقة
مدرب أستون فيلا: لم أشاهد مثل هدف مانشستر سيتي في حياتي.. لقد كان قرارا هزليا مواعيد مباريات الخميس 21 يناير 2021.. الأهلي ضد المقاولون وليفربول يواجه بيرنلي مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا من أذكى اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي قذيفة بوجبا تسقط فولام وتعيد مانشستر يونايتد لصدارة الدوري الإنجليزي

وأكمل "كورتني هاوس لم يشارك لأنه أصيب في ساقه، وسيغيب لفترة".

تريزيجيه أصيب بفيروس كورونا، قبل أن يعلن الشفاء قبل يومين من المباراة، لكنه يغيب منذ فترة بسبب هذه الإصابة العضلية.

فريق أستون فيلا استعد للمباراة لمدة ثلاثة أيام فقط بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في عزل اللاعبين والعاملين لفترة وتأجيل مباراتين للفريق، لكنه ظل صامدا لمدة 79 دقيقة قبل أن يسجل سيتي هدفيه.

وأضاف سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا محبط، كانت هناك فترات طويلة اضطررنا فيها للدفاع والدفاع بشكل جيد لأنهم فريق جيد للغاية".

وتابع "أعتقد أنه كان يمكننا اللعب بشكل أفضل، ولكن الأداء كان بطوليًا بالنظر إلى أننا تدربنا لمدة ثلاثة أيام فقط".

وأردف "خلال الأيام الـ10 الأخيرة تدرب الفتيان على الدراجات الرياضية وآلات الركض من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، كان الأمر بطوليًا بمعنى الكلمة".

وواصل "جعلنا الأمر صعبًا عليهم، أغلقنا بشكل جيد، ولكن للأسف خسرنا بهدفين غير عادلين".

وأشاد بلاعبيه قائلا "لديهم روح جماعية رائعة، في غرفة الملابس يشعرون أنهم كانوا يستحقون شيئًا من هذه المواجهة".

وأتم مدرب أستون فيلا "يمكننا أن نخرج بالكثير من الإيجابيات من هذه المباراة".

أستون فيلا مانشستر سيتي دين سميث تريزيجيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة 12 لاعبا في الاتحاد بـ كورونا.. واتجاه لتأجيل مواجهة المقاصة 2 دقيقة | الدوري المصري
أمير توفيق: عدم تسويق اللاعبين قبل فسخ عقودهم؟ رغبة اللاعب تحسم الموقف.. وصلاح محسن مستمر 6 دقيقة | الدوري المصري
أمير توفيق: جيرالدو سيحصل على رقم أقل من 500 ألف دولار.. توصلنا لاتفاق يرضي كل الأطراف 12 دقيقة | الدوري المصري
أندريا كونتي إلى بارما 24 دقيقة | أوروبا
بوجبا: لم أتوقع أن تكون قدمي اليسرى بهذه الدقة 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العجوز يقود الإسماعيلي أمام غزل المحلة 35 دقيقة | الدوري المصري
كشري: عدم تدريبي لأي فريق سببه المقاصة.. وأتعجب حصول من لا يستحقون على الفرص 40 دقيقة | الدوري المصري
عصام سالم: كل مباراة في الدوري نهائي.. وحل قادم لتقليل الظهور الإعلامي وتضارب التصريحات 46 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك