مدرب أستون فيلا يوضح سبب غياب تريزيجيه عن لقاء سيتي

أوضح دين سميث المدير الفني لأستون فيلا سبب غياب محمود حسن "تريزيجيه" عن مباراة مانشستر سيتي، وأشاد بأداء لاعبيه رغم الخسارة.

وسقط فيلا بهدفين دون مقابل في ملعب سيتي بمباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وقال سميث للصحفيين: "تريزيجيه شارك في مران واحد فقط منذ عودته من الإصابة في العضلة الخلفية، لذلك لم يشارك".

وأكمل "كورتني هاوس لم يشارك لأنه أصيب في ساقه، وسيغيب لفترة".

تريزيجيه أصيب بفيروس كورونا، قبل أن يعلن الشفاء قبل يومين من المباراة، لكنه يغيب منذ فترة بسبب هذه الإصابة العضلية.

فريق أستون فيلا استعد للمباراة لمدة ثلاثة أيام فقط بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في عزل اللاعبين والعاملين لفترة وتأجيل مباراتين للفريق، لكنه ظل صامدا لمدة 79 دقيقة قبل أن يسجل سيتي هدفيه.

وأضاف سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا محبط، كانت هناك فترات طويلة اضطررنا فيها للدفاع والدفاع بشكل جيد لأنهم فريق جيد للغاية".

وتابع "أعتقد أنه كان يمكننا اللعب بشكل أفضل، ولكن الأداء كان بطوليًا بالنظر إلى أننا تدربنا لمدة ثلاثة أيام فقط".

وأردف "خلال الأيام الـ10 الأخيرة تدرب الفتيان على الدراجات الرياضية وآلات الركض من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، كان الأمر بطوليًا بمعنى الكلمة".

وواصل "جعلنا الأمر صعبًا عليهم، أغلقنا بشكل جيد، ولكن للأسف خسرنا بهدفين غير عادلين".

وأشاد بلاعبيه قائلا "لديهم روح جماعية رائعة، في غرفة الملابس يشعرون أنهم كانوا يستحقون شيئًا من هذه المواجهة".

وأتم مدرب أستون فيلا "يمكننا أن نخرج بالكثير من الإيجابيات من هذه المباراة".