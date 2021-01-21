لا جازيتا ديللو سبورت: أليجري وساري مرشحان لتدريب روما

بدأ نادي روما البحث عن بدائل للمدرب البرتغالي باولو فونسيكا، ويعد ماوريسيو ساري وماسيلمليانو أليجري أسماء محتملة لتدريب الذئاب.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن خسارة فونسيكا الثانية على التوالي أمام سبيزيا في كأس إيطاليا بعد الدربي فتحت الباب لدراسة بديل محتمل له على المقاعد الفنية.

روما خسر الدربي بثلاثية دون مقابل في الدوري، ثم ودع كأس إيطاليا من دور الـ 16 بـ 9 لاعبين أمام سبيزيا.

التقرير أشار إلى أن أليجري وساري لا زالا مرتبطان بعقد مع يوفنتوس عقب رحيلهما حتى الصيف المقبل.

وقد يبحث روما على مدرب مؤقت لنهاية الموسم، ورشحت الصحيفة اسمي والتر ماتزاري مدرب نابولي وتورينو الأسبق ولوتشيانو سيباليتي مدرب روما وإنتر السابق لتولي المهمة بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

ويحتل روما المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن ميلان المتصدر عقب مرور 18 جولة.

فونسيكا (47 عاما) قاد روما في 73 مباراة منذ بداية الموسم الماضي بجميع المسابقات حقق الفوز في 39 وتعادل في 15 وهُزم في 19.