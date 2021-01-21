لا جازيتا ديللو سبورت: أليجري وساري مرشحان لتدريب روما

الخميس، 21 يناير 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا

بدأ نادي روما البحث عن بدائل للمدرب البرتغالي باولو فونسيكا، ويعد ماوريسيو ساري وماسيلمليانو أليجري أسماء محتملة لتدريب الذئاب.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن خسارة فونسيكا الثانية على التوالي أمام سبيزيا في كأس إيطاليا بعد الدربي فتحت الباب لدراسة بديل محتمل له على المقاعد الفنية.

روما خسر الدربي بثلاثية دون مقابل في الدوري، ثم ودع كأس إيطاليا من دور الـ 16 بـ 9 لاعبين أمام سبيزيا.

أخبار متعلقة
تقارير إيطالية: روما يقيل مدير الفريق بعد فضحية التغيير السادس أيمن يونس: شيكابالا في الزمالك مثل توتي لـ روما.. وما يقوم به باتشيكو رائع ليلة رائعة لنسور العاصمة.. لاتسيو يفترس روما بثلاثية سكاي: بند "عدم التكيف" يمكن أن يسهل انتقال الشعراوي إلى روما

التقرير أشار إلى أن أليجري وساري لا زالا مرتبطان بعقد مع يوفنتوس عقب رحيلهما حتى الصيف المقبل.

وقد يبحث روما على مدرب مؤقت لنهاية الموسم، ورشحت الصحيفة اسمي والتر ماتزاري مدرب نابولي وتورينو الأسبق ولوتشيانو سيباليتي مدرب روما وإنتر السابق لتولي المهمة بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

ويحتل روما المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن ميلان المتصدر عقب مرور 18 جولة.

فونسيكا (47 عاما) قاد روما في 73 مباراة منذ بداية الموسم الماضي بجميع المسابقات حقق الفوز في 39 وتعادل في 15 وهُزم في 19.

روما الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب أستون فيلا يوضح سبب غياب تريزيجيه عن لقاء سيتي 42 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
كالتشيو ميركاتو: ميلان يضع عينه على قائد أندرلخت "الذي يشبه بوسكيتس" 2 دقيقة | الدوري الإيطالي
سانشيز يستهدف دربي الكأس 12 دقيقة | الدوري الإيطالي
سكاي: أرسنال ينافس ريال سوسيداد على استعارة أوديجارد 26 دقيقة | الدوري الإسباني
لا جازيتا ديللو سبورت: أليجري وساري مرشحان لتدريب روما 50 دقيقة | الدوري الإيطالي
أحمد ياسر ريان.. كيف تستغل الفرص رغم "صعوبة التنفس" ساعة | تقرير في الجول
مواعيد مباريات الخميس 21 يناير 2021.. الأهلي ضد المقاولون وليفربول يواجه بيرنلي ساعة | الدوري المصري
زيدان بعد الإقصاء المدوي: أنا المسؤول.. وما حدث ليس عارا 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك