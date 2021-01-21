بيرلو: حمل اللقب الأول كمدرب مختلف.. ومُحبط لـ جاتوزو

الخميس، 21 يناير 2021 - 01:06

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

أوضح أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس الفارق بين حصد اللقب كمدرب وكلاعب.

بيرلو قاد يوفنتوس للفوز 2-0 على نابولي وتحقيق أول لقب في مسيرته التدريبية والتتويج بلقب السوبر الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال بيرلو لشبكة "راي" الإيطالية: "أشعر بسعادة كبيرة، حمل اللقب الأول كمدرب مختلف، اعتقد أنه شعور أفضل من اللاعب، لأنني أقود فريق كبير في ناد تاريخي، هذا رائع".

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وأضاف "نادرا ما يلعب فريقان جيدا في النهائي، لكن من المهم الفوز، عندما تلعب بتركيز سيكون التوفيق حليفك".

وأكمل "أردنا إثبات أننا لسنا الفريق الذي شاهدتموه أمام إنتر، عندما تلعب بكبرياء وتركيز سيكون التوفيق معك".

وعن علاقته بجينارو جاتوزو واصل "نحن مدربان لفريقان مهمان، هذا نوع مختلف من العمل الآن، أنا محبط لأجله وسعيد لي، كنا اليوم في كامل التركيز بعيدا عن المزاح على الخطوط اليوم".

وأشاد بيرلو بالكولومبي خوان كوادرادو الذي تعافى من فيروس كورونا وشارك لأول مرة اليوم قائلا: "للأسف غاب عنا 15 يوما لكنه كان يتدرب في منزله ولعب مباراة جيدة للغاية، لم أعتقد أنه سيلعب 90 دقيقة، لكنه قدم عملا جيدا".

وتابع "أرتور بدأ اللعب عندما أصبح في حالة جيدة، وصل وهو لم يلعب في برشلونة لأشهر، أردنا أن يستعد جيدا لكنه تعرض للإصابة، ومن ثم أثبت نفسه اليوم وأظهر إمكانية إعطاء بنتانكور المزيد من المساحة في خط الوسط وجلب لنا الجودة".

وأتم عن صراع الاسكوديتو وتوقيع ميلان مع ماريو ماندزوكيتش: "ميلان ضم لاعبا يمتلك خصائص خاصة ويستطيع التأقلم مع أسلوبهم، هو توقيع جيد لهم".

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