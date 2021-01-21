مدرب أستون فيلا: لم أشاهد مثل هدف مانشستر سيتي في حياتي.. لقد كان قرارا هزليا

الخميس، 21 يناير 2021 - 01:01

كتب : FilGoal

جوارديولا مع دين سميث مدرب أستون فيلا

هاجم دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا التحكيم بعد خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى للدوري المصري

وقال دين سميث عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لقد كان قرارا هزليا من الحكم، لم أشاهد هدفا كهذا سابقا ولا أعتقد أن أي شخص في هذا الملعب كان يعتقد أنه هدفا".

وأضاف "اعتقدت أن الحكم سيذهب لمشاهدة الهدف مرة أخرى في الفيديو لكنه استكمل المباراة، لذلك سألت الهدف الرابع هل سيحصلون على كرات شعوذة في عيد الميلا".

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وأكمل "بالنسبة للهدف الثاني كان من ضربة رأسية ساحقة خارجية اصطدمت بذراعه، هذه ليست لمسة يد".

وأتم تصريحاته "لقد كان أداء بطوليا من فريقنا من حيث القوة والالتزام، لكننا لم نظهر الجودة الكافية أمام فريق جيد جدا".

وتعرض دين سميث للطرد بعد هدف مانشستر سيتي الأول بعدما اعترض على قرار الحكم وكان يطالب بعدم احتساب الهدف.

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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