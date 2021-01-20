انتهت – فولام (1) - (2) مانشستر يونايتد.. الشياطين الحُمر يستعيدون صدارة الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 22:06

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد فولام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب كرافين كوتاج في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

ق65: جووووول بوجبا يسجل الهدف الثاني ليونايتد بتسديدة قوية بيسراه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق21: جوووول التعادل ليونايتد عن طريق كافاني.

ق21: القائم يتصدى لتسديدة رائعة من برونو فيرنانديز.

ق4: جووول مبكرا لفولام إثر انفراد تام لأديمولا لوكمان.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد فولام
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