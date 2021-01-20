انتهت – فولام (1) - (2) مانشستر يونايتد.. الشياطين الحُمر يستعيدون صدارة الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب كرافين كوتاج في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

ق65: جووووول بوجبا يسجل الهدف الثاني ليونايتد بتسديدة قوية بيسراه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق21: جوووول التعادل ليونايتد عن طريق كافاني.

ق21: القائم يتصدى لتسديدة رائعة من برونو فيرنانديز.

ق4: جووول مبكرا لفولام إثر انفراد تام لأديمولا لوكمان.

انطلاق المباراة.