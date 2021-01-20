مونديال اليد - مدرب مصر: الأحمر يحتاج معاملة خاصة.. ونسينا مباراة السويد

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 21:07

كتب : FilGoal

روبيرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لليد

انهال روبيرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لليد بـ أحمد الأحمر نجم الفريق عقب مباراة الاتحاد الروسي.

مصر فازت على الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لليد 2021.

وقال باروندو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "نسينا مباراة السويد وكان الهدف هو أن نركز على كل مباراة على حدة".

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وأضاف "كنا محبطين أمام السويد لأن بعض الأخطاء كانت كفيلة بالخسارة، لكنني سعيد بأداء اللاعبين اليوم وما قدموه".

المدرب الإسباني تحدث عن أحمد الأحمر، فقال "أحمد الأحمر لاعب رائع دائما ونعلم بأننا يجب أن نهتم به بشكل مختلف".

وواصل "كانت لديه مشكلة في ظهره وكان لا بد أن نهتم بمشاركته في توقيتات معينة، واليوم حصل على دقائق لعب أكثر وكان نجم اللقاء".

وأتبع "سنفحص إصابة أحمد الأحمر لنعرف تشخيصها بالتحديد".

أحمد الأحمر تعرض لإصابة في الظهير بالدقيقة الـ49 ولم يكمل اللقاء، لكنه حصل على جائزة اللجنة المنظمة لأفضل لاعب في اللقاء.

المدرب أتم "لا نستطيع التفكير في أي فريق سيكون أقل قوة، لذلك سنحلل نقاط قوة وضعف الخصمين المقبلين لتحقيق الفوز".

الفوز رفع رصيد مصر إلى 4 نقاط، ليرتقي الفراعنة إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن السويد وسلوفينيا، وقبل مباراة السويد بعد قليل مع بيلاروسيا.

مصر تواجه بيلاروسيا يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لهذا الدور، فيما يلعب الاتحاد الروسي مع مقدونيا الشمالية في نفس اليوم.

مونديال اليد مصر الاتحاد الروسي أحمد الأحمر
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