انتهت - سيتي (2)-(0) أستون فيلا

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا التي تقام في ملعب الاتحاد والمؤجلة من الجولة الأولى من المسابقة.

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نهاية المباراة

ق 90: جووووووول جوندوجان والثاني

ق 89: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد لمسة يد على مدافع أستون فيلا من ضربة رأسية من جيسوس

ق 80: طرد دين سميث مدرب أستون فيلا للاعتراض على الحكم

ق 79: جوووول بيرناردو يسجل هدف التقدم

ق 72: خروج ستيرلينج ونزول محرز

ق 59: خروج دي بروين ونزول جيسوس

ق 54: العارضة تحرم كانسيلو من التقدم

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: مازال مانشستر سيتي يضغط بقوة لكن دون تهديد حقيقي لمرمى إيميليانو مارتينيز.

ق20: توقف المباراة لعلاج كايل ووكر.

ق15: ضغط هجومي من سيتي لكن دون خطورة على مرمى أستون فيلا.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي أستون فيلا
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