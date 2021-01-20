انتهت - سيتي (2)-(0) أستون فيلا
الأربعاء، 20 يناير 2021 - 19:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا التي تقام في ملعب الاتحاد والمؤجلة من الجولة الأولى من المسابقة.
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نهاية المباراة
ق 90: جووووووول جوندوجان والثاني
ق 89: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد لمسة يد على مدافع أستون فيلا من ضربة رأسية من جيسوس
ق 80: طرد دين سميث مدرب أستون فيلا للاعتراض على الحكم
ق 79: جوووول بيرناردو يسجل هدف التقدم
ق 72: خروج ستيرلينج ونزول محرز
ق 59: خروج دي بروين ونزول جيسوس
ق 54: العارضة تحرم كانسيلو من التقدم
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق30: مازال مانشستر سيتي يضغط بقوة لكن دون تهديد حقيقي لمرمى إيميليانو مارتينيز.
ق20: توقف المباراة لعلاج كايل ووكر.
ق15: ضغط هجومي من سيتي لكن دون خطورة على مرمى أستون فيلا.
انطلاق المباراة.