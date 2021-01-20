مدافع المصري لـ في الجول: الجميع يسألني لماذا لا أشارك

تساءل الفلسطيني محمد صالح مدافع المصري البورسعيدي عن أسباب عدم مشاركته مع الفريق.

وقال صالح لـ FilGoal.com: "الجميع يسألني لماذا لا أشارك مع الفريق".

وأضاف "أنا جاهز منذ عام للمشاركة بأي مباراة ولكن وجهة نظر علي ماهر المدير الفني تحول عن مشاركتي".

وأتم "سأطلب تحديد موقفي ولكن ليس اليوم حتى لا أعكر أجواء فوز الفريق".

وكان المصري قد فاز على وادي دجلة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري بنتيجة 3-1. (طالع التفاصيل)

صالح (27 عاما) لم يخض أي مباراة الموسم الحالي في الدوري المصري.

واكتفى الصالح بخوض 7 مباريات فقط بقميص الفريق البورسعيدي موسم 2018-19 وغاب عن المشاركة الموسم الماضي بسبب أزمة القيد وإصابته بالرباط الصليبي.