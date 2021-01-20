مدافع المصري لـ في الجول: الجميع يسألني لماذا لا أشارك

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 19:28

كتب : أيمن عيد

محمد صالح مدافع المصري

تساءل الفلسطيني محمد صالح مدافع المصري البورسعيدي عن أسباب عدم مشاركته مع الفريق.

وقال صالح لـ FilGoal.com: "الجميع يسألني لماذا لا أشارك مع الفريق".

وأضاف "أنا جاهز منذ عام للمشاركة بأي مباراة ولكن وجهة نظر علي ماهر المدير الفني تحول عن مشاركتي".

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وأتم "سأطلب تحديد موقفي ولكن ليس اليوم حتى لا أعكر أجواء فوز الفريق".

وكان المصري قد فاز على وادي دجلة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري بنتيجة 3-1. (طالع التفاصيل)

صالح (27 عاما) لم يخض أي مباراة الموسم الحالي في الدوري المصري.

واكتفى الصالح بخوض 7 مباريات فقط بقميص الفريق البورسعيدي موسم 2018-19 وغاب عن المشاركة الموسم الماضي بسبب أزمة القيد وإصابته بالرباط الصليبي.

المصري البورسعيدي في الدوري محمد صالح
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