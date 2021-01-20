إلى المربع الذهبي.. المصري ينتصر على دجلة بثلاثية

نجح فريقه المصري في تحقيق الانتصار أمام وادي دجلة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.

سجل أهداف المصري كل من أوستن أموتو، وكاسينجو كازادي، وأحمد رفعت فيما سجل هدف دجلة إيزاهاكو ياكوبو.

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#المصري يهزم #وادي_دجلة بنتيجة ١/٣ ⚽️

أحرز ثلاثية المصري أوستين أموتو فى الدقيقة ٢٣ وأحمد رفعت فى الدقيقة ٦٥ و كازادي كاسينجو في الدقيقة ٩٦ بينما أحرز إيزهاكو يعقوبو هدف وادى دجلة الوحيد فى الدقيقة ٥. #ادوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/aorkcBnhPz — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 20, 2021

ويحتل المصري حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب بعد الفوز برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند 6 نقاط في المركز الـ16.

بدأ دجلة المباراة بقوة إذ سجل هدفا في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة طولية من محمود مرعي لتصل إلى ياكوبو الذي اخترق دفاع المصري غير مراقب ويسجل هدف فريقه الأول والوحيد.

وكاد المصري أن يتعادل في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بعد ركنية نفذها فريد شوقي ورأسية ممتازة من سعيدو سيمبوري لكن القائم أبعد الكرة لتعود إلى أموتو الذي سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وسجل المصري هدف التعادل بعد هجمة من 3 محاولات تسديدة من عمرو موسى ارتدت من دفاع دجلة حاول كريم العراقي متابعة الكرة لكن عبد المنصف كان بالمرصاد لتعود الكرة أمام أموتو الذي يسجل هدفا على الطائر.

وكاد دجلة أن يباغت المصري مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48 بعد عرضية أرضية خطيرة من جورجينيو لكن أحمد مسعود حارس المصري أنقذ الموقف.

وأضاف المصري الهدف الثاني في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد ضغط متقدم وصلت من خلاله الكرة إلى عمر كمال الذي مررها إلى أموتو والذي أرسل تمريرة بالكعب بدوره إلى رفعت الذي سدد وسجل هدفا من تسديدة قوية للغاية.

وكاد كاسينجو كازادي أن يسجل الهدف الثالث لفريقه من مرتدة ومحمد عبد المنصف حارس دجلة متقدم في ركنية، إلا أنه لم يتمكن من السيطرة على الكرة وإكمالها بهدف.

وأضاف كاسينجو الهدف الثالث في الدقيقة 96 بعد تسديدة قوية من سعيدو سيمبوري تابعها المهاجم غير المراقب ليسجل الهدف الثالث.









































ويعد هذا هو الانتصار الثالث على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري المصري والانتصار الـ10 في 17 مواجهة جمعت الفريقين بالدوري، كما أنهما تعادلا 5 مرات وخسر المصري مرتين.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث للمصري هذا الموسم كما أن الفريق تعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة في الجولة الماضية من الزمالك.