القماش يوضح عبر في الجول احتياجات الإسماعيلي الفترة المقبلة

أوضح خالد القماش المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي رؤيته للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الإسماعيلي في بيان رسمي تعيين خالد القماش مدير قطاع الناشئين كمدرب للفريق بعد اعتذار أبو طالب العيسيوي المدرب الحالي. (طالع التفاصيل)

وقال القماش لـ FilGoal.com: "هناك احتياجات لابد من العمل على تلبيتها وتوفيرها، أولها العمل على رفع اللياقة البدنية لكن بطريقة لا تؤثر عليهم في ظل ضغط المباريات".

وأضاف "الفريق في حاجة لتوفير لاعبين أصحاب خبرة في بعض المراكز وهو أمر معروف للجميع".

وأكمل "مطلوب أيضا استعادة اللاعبين للحماس المفقود في الأداء واللعب بقلب حتى نستطيع عبور الأزمة الحالية ويعود الفريق تدريجيا لمستوه".

وأتم "لتحقيق هذا يتطلب الأمر فرض الهدوء حول الفريق من أجل تركيز اللاعبين، ومحاولة تقديم أفضل ما لديهم خاصة وأن الفريق يضم عناصر جيدة وابتعد عنهم التوفيق".

وقاد القماش تدريبات الإسماعيلي اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

وخسر الإسماعيلي من المقاولون العرب اليوم الإثنين بهدفي دون رد في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري.

وجمدت تلك الهزيمة رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق الأهداف عن ملاحقه وادي دجلة الذي يتواجد في أول مراكز الهبوط.

ويواجه الإسماعيلي نظيره المحلة يوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ورحل عن تدريب الدراويش خلال الموسم الجاري ريكاردو ومحمد وهبة وكذلك طلعت يوسف الذي قبل بالمهمة لكنه رحل بعد يومين من قبوله بها، وأخيرا أبو طالب العيسوي.