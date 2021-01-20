الإسماعيلي يعلن تعيين خالد القماش مدربا للفريق بعد اعتذار العيسوي

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 15:24

كتب : ياسر الشريف

خالد القماش

أعلن النادي الإسماعيلي في بيان رسمي تعيين خالد القماش مدير قطاع الناشئين كمدرب للفريق بعد اعتذار أبو طالب العيسيوي المدرب الحالي. حسبما علم FilGoal.com

وعلم FilGoal.com أن مجلس الإدارة كلف القماش بالمهمة بعد اعتذار العيسوي الذي قام بتوديع لاعبي الفريق.

واجتمع العيسوي باللاعبين وأعلن رحيله متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

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وأثنى العيسوي على أداء اللاعبين في المباراة الأخيرة ضد المقاولون، وتمنى أن يحالفهم التوفيق فيما هو قادم مع خالد القماش.

وقاد القماش تدريبات الإسماعيلي اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

وخسر الإسماعيلي من المقاولون العرب اليوم الإثنين بهدفي دون رد في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري.

وجمدت تلك الهزيمة رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق الأهداف عن ملاحقه وادي دجلة الذي يتواجد في أول مراكز الهبوط.

ويواجه الإسماعيلي نظيره المحلة يوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ورحل عن تدريب الدراويش خلال الموسم الجاري ريكاردو ومحمد وهبة وكذلك طلعت يوسف الذي قبل بالمهمة لكنه رحل بعد يومين من قبوله بها، وأخيرا أبو طالب العيسوي.

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