وكيل جيرالدو لـ في الجول: سيحصل على 50% من باقي مستحقاته.. هذا الأنسب له وللأهلي

قال هشام بن صالح وكيل أعمال جيرالدو إن اللاعب سيحصل على 50% من باقي مستحقاته مع الأهلي بعد فسخ التعاقد وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وأعلن الأهلي عن فسخ تعاقده مع جيرالدو دا كوستا بالتراضي.

وأوضح بن صالح لـFilGoal.com: "اللاعب تحصل على 50% من باقي مستحقاته مع الأهلي بعد فسخ العقد بالتراضي. هذا هو الاختيار الأنسب للطرفين".

وأضاف "الاتفاق بالحصول على 50% فقط من قيمة المستحقات جاء بسبب جائحة فيروس كورونا".

وتابع "اللاعب استلم باقي مستحقاته المالية".

ولم يفصح هشام بن صالح عن المبلغ المالي الذي تقاضاه جيرالدو من الأهلي.

وعن رفض دخول جيرالدو لقائمة الانتظار، قال: "هو لاعب دولي ولعب في البرازيل سابقا، فيجب أن يلعب ويشارك ولا يجب أن يتم قيده في قائمة الانتظار".

وأكمل "في النهاية تم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على فسخ عقد اللاعب".

وعن أسباب فسخ التعاقد، قال: "وضع جيرالدو لم يكن يساعد الأهلي بعد خروجه من قائمة الفريق عقب التعاقد مع والتر بواليا لاعب الجونة".

واستمر "كما أن هذا الوضع لا يساعد جيرالدو أيضا لأن لم يكن لديه الحق باللعب في المباريات الرسمية".

وأتم "حتى اللحظة لا توجد أي عروض رسمية لجيرالدو. نبحث له عن أفضل العروض".

وخرج جيرالدو من حسابات بيتسو موسيماني، حيث شارك لمدة 60 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم.

وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019 قادما من أول أغسطس الأنجولي.

وشارك جيرالدو مع الأهلي في 45 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

وفاز جيرالدو بلقبين للدوري المصري، ولقب لكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.