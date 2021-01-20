حفاظا على استثمارات النادي.. المقاصة في بيان رسمي: إيهاب جلال مستمر مع الفريق
الأربعاء، 20 يناير 2021 - 14:53
كتب : عاطف شادي
أعلن نادي مصر المقاصة استمرار إيهاب جلال في الإدارة الفنية للفريق.
وأصدرت إدارة نادي مصر للمقاصة بيانا أكدت فيه بقاء إيهاب جلال كمدير فني للفريق، مع حسمه لملف صفقات فترة الانتقالات الشتوية.
وجاء في بيان أن النادي يرفض التفريط في خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، ولا يوجد أي نيه لانتقاله لأي ناد آخر مع تأكيد مسؤولو المقاصة على احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.
من جانبه أكد العميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي المقاصة أن الكابتن إيهاب جلال مستمر في عمله مع فريق المقاصة وفقا للتعاقد المبرم مع النادي، وشدد على عدم صحة ما تردد بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقد المدير الفني مع النادي، مؤكدا أن علاقة مسئولي المقاصة مع الكابتن إيهاب جلال أكبر من أي شرط جزائي.
وقال متولي: "إيهاب جلال يعد أحد العناصر الرئسية في المشروع الاستثماري لنادي المقاصة ولن يتم التفريط فيه نهائيا وإن علاقة المقاصة بالإسماعيلي طيبة ووطيدة".
وأضاف "لكن نحن كمسؤولين عن رعاية نادي المقاصة نتمسك بحماية استثماراتنا ، خاصة أن إيهاب جلال هو أهم عنصر في المنظومة الاستثمارية للنادي".
وعلى جانب أخر عقد متولي جلسة مع إيهاب جلال للاستقرار على التدعيمات المنتظرة للفريق خلال يناير الجاري، وتم عرض الأسماء التي يفضل جلال خروجها للإعارة كما تم الاتفاق على تجديد عقود بعض اللاعبين.
وكان FilGoal.com قد أن إدارة الإسماعيلي تفكر في التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق. (طالع التفاصيل)
ويحتل المقاصة المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.