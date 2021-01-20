حفاظا على استثمارات النادي.. المقاصة في بيان رسمي: إيهاب جلال مستمر مع الفريق

أعلن نادي مصر المقاصة استمرار إيهاب جلال في الإدارة الفنية للفريق.

وأصدرت إدارة نادي مصر للمقاصة بيانا أكدت فيه بقاء إيهاب جلال كمدير فني للفريق، مع حسمه لملف صفقات فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء في بيان أن النادي يرفض التفريط في خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، ولا يوجد أي نيه لانتقاله لأي ناد آخر مع تأكيد مسؤولو المقاصة على احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.

من جانبه أكد العميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي المقاصة أن الكابتن إيهاب جلال مستمر في عمله مع فريق المقاصة وفقا للتعاقد المبرم مع النادي، وشدد على عدم صحة ما تردد بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقد المدير الفني مع النادي، مؤكدا أن علاقة مسئولي المقاصة مع الكابتن إيهاب جلال أكبر من أي شرط جزائي.

وقال متولي: "إيهاب جلال يعد أحد العناصر الرئسية في المشروع الاستثماري لنادي المقاصة ولن يتم التفريط فيه نهائيا وإن علاقة المقاصة بالإسماعيلي طيبة ووطيدة".

وأضاف "لكن نحن كمسؤولين عن رعاية نادي المقاصة نتمسك بحماية استثماراتنا ، خاصة أن إيهاب جلال هو أهم عنصر في المنظومة الاستثمارية للنادي".

وعلى جانب أخر عقد متولي جلسة مع إيهاب جلال للاستقرار على التدعيمات المنتظرة للفريق خلال يناير الجاري، وتم عرض الأسماء التي يفضل جلال خروجها للإعارة كما تم الاتفاق على تجديد عقود بعض اللاعبين.

وكان FilGoal.com قد أن إدارة الإسماعيلي تفكر في التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

ويحتل المقاصة المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.