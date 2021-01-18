خبر في الجول - الإسماعيلي يفكر في إيهاب جلال

الإثنين، 18 يناير 2021 - 13:07

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

لا يزال النادي الإسماعيلي يبحث عن مدرب يتولى مسؤولية الفريق بعد إقالة البرازيلي هيرون ريكاردو.

ويقود أبو طالب العيسوي الفريق بصفة مؤقتة وسبقه محمد وهبة، بعدما رحل ريكاردو منذ شهر.

وعلم FilGoal.com أن فريق الدراويش يفكر في التعاقد مع إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة.

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اللاعب الأسبق للشمس والمصري والإسماعيلي والقناة والمدرب الأسبق لتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري.

وسيجس الإسماعيلي نبض جلال (53 عاما) بعد مباراة الفريق يوم الإثنين ضد ضيفه المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

لعب جلال في الدراويش 8 مواسم منذ انضم للفريق في 1991، توج معه بكأس مصر 1997، وفي 1999 انتقل إلى المصري.

وخاض جلال كمدرب أكثر من 200 مباراة في الدوري المصري وإنجازه الأبرز يبقى احتلال الوصافة مع المقاصة في موسم 2016-2017.

وترشح جلال لقيادة منتخب مصر بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافير أجيري.

ويحتل الإسماعيلي المركز 14 في ترتيب الدوري ورصيده 6 نقاط بعد خوض 6 مباريات.

وودع الإسماعيلي منذ أسبوع البطولة العربية بعد الخسارة بنتيجة 3-صفر أمام مضيفه الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي.

الإسماعيلي إيهاب جلال
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