مدرب أستون فيلا: جاهزون لمواجهة سيتي ولن نقدم أي أعذار

بلهجة تحدي، أوضح دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن فريقه مستعد للاختبار القوي أمام مانشستر سيتي رغم ما مر به الفيلانز مؤخرا من تداعيات انتشار فيروس كورونا في صفوف الفريق.

ويحل فيلا ضيفا على سيتي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان لدينا 3 أيام من أجل الاستعداد لمواجهة سيتي، كان اليوم الأول للاعبين مثل اليوم الأول للأطفال في الملعب وكانوا مفعمين بالحيوية والحماس".

وأضاف "كان من الجيد رؤيتهم على العشب مرة أخرى، وجوههم بدت مشرقة، لذلك أتمنى أن تكون هناك عودة مشرقة".

وشدد "جاهزون لمواجهة مانشستر سيتي ولن أقدم أي أعذار".

وأكمل فريق أستون فيلا فترة العزل بعد تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني، وتدرب الفريق لأيام قليلة قبل مواجهة ملعب الاتحاد.

تفشي فيروس كورونا في صفوف أستون فيلا تسبب في تأجيل مباراتين للفريق مؤخرا.

وواصل "سنذهب إلى المباراة ونلعب كما كنا نلعب، نحن نتطلع إلى ذلك، إنه فريق جيد للغاية ونحن نعلم ذلك، يلعبون في قمة مستواهم في الوقت الحالي".

وأكمل سميث "أعتقد أننا في شكل مختلف عما كنا عليه الموسم الماضي، والأمر متروك لأنفسنا للذهاب وإثبات ذلك".

واستمر "من الواضح أن لدي بعض اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ويجب أن أتحقق مما إذا كانوا لائقين تمامًا أم لا".

محمود حسن "تريزيجيه" أحد اللاعبين الذين أعلنوا الشفاء من فيروس كورونا، لكن موقفه من المشاركة غير واضح بسبب الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.

وأشار "سيكون لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين تأثروا بهذا الأمر، لكن لدينا أيضًا الكثير من اللاعبين الذين حصلوا على ما يسمى بإجازة الشتاء".

وأردف "بعض اللاعبين احتاجوا إلى الراحة، مثل جاك جريليش وجون مكجين، أتمنى أن نعود منتعشين من جديد".

واستطرد مدرب أستون فيلا "يشعر اللاعبون بالجوع والرغبة في لعب مباريات كرة القدم".

وأتم "أنا متأكد من أن الغالبية العظمى منهم سيرون بأن 6 مباريات في 18 يومًا أفضل من 12 يومًا على أرض التدريب".