مدرب أستون فيلا: جاهزون لمواجهة سيتي ولن نقدم أي أعذار

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 14:45

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بهدف في مرمى ليفربول

بلهجة تحدي، أوضح دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن فريقه مستعد للاختبار القوي أمام مانشستر سيتي رغم ما مر به الفيلانز مؤخرا من تداعيات انتشار فيروس كورونا في صفوف الفريق.

ويحل فيلا ضيفا على سيتي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان لدينا 3 أيام من أجل الاستعداد لمواجهة سيتي، كان اليوم الأول للاعبين مثل اليوم الأول للأطفال في الملعب وكانوا مفعمين بالحيوية والحماس".

أخبار متعلقة
"لا تتوقع اهتمام أندية كبيرة".. سكاي سبورتس: توقف مفاوضات لينجارد مع نيس بعد اهتمام أرسنال.. مدرب نورويتش: بوينديا لن يرحل عن الفريق بنسبة 99% لامبارد: مستقبلي مع تشيلسي؟ القرار ليس قراري جوارديولا يحذر لاعبيه من خطورة أستون فيلا رغم أزمة كورونا

وأضاف "كان من الجيد رؤيتهم على العشب مرة أخرى، وجوههم بدت مشرقة، لذلك أتمنى أن تكون هناك عودة مشرقة".

وشدد "جاهزون لمواجهة مانشستر سيتي ولن أقدم أي أعذار".

وأكمل فريق أستون فيلا فترة العزل بعد تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني، وتدرب الفريق لأيام قليلة قبل مواجهة ملعب الاتحاد.

تفشي فيروس كورونا في صفوف أستون فيلا تسبب في تأجيل مباراتين للفريق مؤخرا.

وواصل "سنذهب إلى المباراة ونلعب كما كنا نلعب، نحن نتطلع إلى ذلك، إنه فريق جيد للغاية ونحن نعلم ذلك، يلعبون في قمة مستواهم في الوقت الحالي".

وأكمل سميث "أعتقد أننا في شكل مختلف عما كنا عليه الموسم الماضي، والأمر متروك لأنفسنا للذهاب وإثبات ذلك".

واستمر "من الواضح أن لدي بعض اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ويجب أن أتحقق مما إذا كانوا لائقين تمامًا أم لا".

محمود حسن "تريزيجيه" أحد اللاعبين الذين أعلنوا الشفاء من فيروس كورونا، لكن موقفه من المشاركة غير واضح بسبب الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.

وأشار "سيكون لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين تأثروا بهذا الأمر، لكن لدينا أيضًا الكثير من اللاعبين الذين حصلوا على ما يسمى بإجازة الشتاء".

وأردف "بعض اللاعبين احتاجوا إلى الراحة، مثل جاك جريليش وجون مكجين، أتمنى أن نعود منتعشين من جديد".

واستطرد مدرب أستون فيلا "يشعر اللاعبون بالجوع والرغبة في لعب مباريات كرة القدم".

وأتم "أنا متأكد من أن الغالبية العظمى منهم سيرون بأن 6 مباريات في 18 يومًا أفضل من 12 يومًا على أرض التدريب".

أستون فيلا مانشستر سيتي دين سميث
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان بعد الإقصاء المدوي: أنا المسؤول.. وما حدث ليس عارا 59 دقيقة | أوروبا
بيرلو: حمل اللقب الأول كمدرب مختلف.. ومُحبط لـ جاتوزو ساعة | الدوري الإيطالي
مدرب أستون فيلا: لم أشاهد مثل هدف مانشستر سيتي في حياتي.. لقد كان قرارا هزليا ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حيثيات تخفيض عقوبة الشناوي ساعة | الدوري المصري
بامبو: سأقاتل وأسجل الأهداف مع البنك الأهلي للعودة إلى الزمالك مجددا ساعة | الدوري المصري
ألكويانو بأقدام كازانوفا يُقصى ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي والمقاولون ساعة | الدوري المصري
قذيفة بوجبا تسقط فولام وتعيد مانشستر يونايتد لصدارة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 3 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك