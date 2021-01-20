الدحيل: استعداداتنا لمونديال الأندية مختلفة.. تعاقدنا مع لاعبين لتقوية الصفوف من أجل البطولة

قال عدنان العلي المدير التنفيذي لنادي الدحيل القطري إن استعدادات فريقه للبطولة ستكون مختلفة، مشددا على أنه سيدخل في معسكر مغلق بداية من يوم 28 يناير المقبل للاستعداد لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وصرح العلي عبر الموقع الرسمي لنادي الدحيل قائلا: "القرعة جاءت متكافئة والمباراة ستكون صعبة مع الأهلي بطل إفريقيا، لكن استعدادنا لهذه البطولة سيكون مختلفا عن الاستعداد للبطولات المحلية، لدينا مباراة سنخوضها في كأس الأمير أمام نادي الأهلي القطري".

وواصل "هذه المباراة ستدخل ضمن استعداداتنا للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأكمل "قمنا بضم عدد من اللاعبين لتقوية صفوفنا من بينهم علي كريمي وميشيل أولونجا، وهما إضافة هامة للفريق الذي يستعد لتمثيل الدولة في هذه البطولة الهامة".

وتابع "بعد انسحاب أوكلاند سيتي، ووصولنا للمرحلة الثانية من البطولة قررنا دخول الفريق في معسكر مغلق بداية من يوم 28 يناير، وهي فترة جيدة لتهيئة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي يوم 4 فبراير".

وأردف "نثق في الجهاز الفني على تحضير اللاعبين فنيا وبدنيا لهذه المواجهة".

وأكمل "نحن الفريق المستضيف لهذه البطولة ونتمنى الظهور خلالها بشكل مشرف وتحقيق نتيجة إيجابية فيها".

وتابع "إذا نجحنا في تخطي الأهلي المصري سيكون أمامنا مواجهة ضد بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا وهي صعبة بكل تأكيد لكننا نعتمد على قدرات لاعبينا وإمكانياتهم الفنية للظهور بالشكل الذي يعبر عن تطور الكرة القطرية".

وأتم "السد استضاف النسخة الماضية من البطولة وتلك ستكون النسخة الأخيرة التي تستضيفها قطر، وبالتأكيد نتمنى أن تكون مشاركتنا إيجابية فيها وأن نحقق أهدافنا من المشاركة فيها وأن نظهر فيها بالشكل المطلوب".

وكان قد تم إلغاء الدور التمهيدي والذي كان من المقرر أن يلعب فيه فريق أوكلاند بطل نيوزلندا ضد الدحيل القطري، بعد انسحاب أوكلاند بسبب فيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري مساء الخميس 4 من فبراير المقبل في الدور الأول في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود الأهلي إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.