الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو

فسخ الأهلي تعاقده مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن فسخ عقد الجناح الأنجولي بالتراضي مع الأهلي بالإضافة لتسوية كافة الأمور المالية للطرفين.

ووقع جيرالدو على ما جاء في مذكرة التسوية.

وودع جيرالدو زملائه والجهاز الفني بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ووجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع النادي وأسهم خلالها بتخقيق العديد من البطولات.

وخرج جيرالدو من قائمة الأهلي بعد تعاقد الفريق مع والتر بواليا من الجونة، ليقرر الأهلي ضم اللاعب في قائمة الانتظار.

لكن حسب ما علم FilGoal.com فإن اللاعب الأنجولي رفض الانضمام لقائمة الانتظار. (طالع التفاصيل)

وخرج جيرالدو من حسابات بيتسو موسيماني، حيث شارك لمدة 60 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم.

وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019 قادما من أول أغسطس الأنجولي.

وشارك جيرالدو مع الأهلي في 45 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

وفاز جيرالدو بلقبين للدوري المصري، ولقب لكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.