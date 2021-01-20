مدرب الدحيل: مواجهة الأهلي؟ ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي للغاية

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 13:03

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك

يؤمن صبري لموشي مدرب الدحيل القطري بأن قرعة كأس العالم للأندية أوقعت فريقه أمام منافس قوي لديه تشكيلة متماسكة، وهو الأهلي المصري.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2020 التي تقام في قطر شهر فبراير المقبل، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أمام الدحيل الذي يشارك بصفته بطل الدولة المستضيفة.

وقال لموشي في تصريحات لشبكة beIN sports: "ستكون مواجهة قوية أمام فريق قوي للغاية، فاز بدوري أبطال إفريقيا ضد منافس مصري عنيد في نهائي مثير شهد ندية كبيرة".

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وأضاف "الأهلي لديه تشكيل جيد ولاعبون يمتلكون مهارات فنية عالية، لذا ستكون مباراة جميلة".

وأكمل "ستكون فرصة رائعة لمواجهة بطل أوروبا في الدور التالي لكن يجب أن نركز أولا بشكل جيد على المباراة الأولى ضد الأهلي".

الفائز من المواجهة سيواجه بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي المسابقة.

وأتم المدرب الفرنسي ذو الأصول التونسية "سنحاول تقديم الأفضل لتشريف الكرة القطرية".

وكان قد تم إلغاء الدور التمهيدي والذي كان من المقرر أن يلعب فيه فريق أوكلاند بطل نيوزلندا ضد الدحيل القطري، بعد انسحاب أوكلاند بسبب فيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري مساء الخميس 4 من فبراير المقبل في الدور الأول في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود الأهلي إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.

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