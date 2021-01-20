الزمالك: ما حدث من بنشرقي نرفزة ملعب.. ولن نتعاقد مع مهاجم أجنبي

أشاد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بما فعله محمود عبد الرازق شيكابالا مع زميله أشرف بنشرقي خلال مباراة الجونة، أمس الثلاثاء في بطولة الدوري.

صرح قاسم عبر قناة أون تايم سبورتس 1:"من الوارد ألا يكون بنشرقي موفقا، ولكن لا ننسى أنه كان مؤثرا وحسم للفريق أكثر من مباراة في الفترة الماضية".

وأضاف "ما حدث من بنشرقي أثناء استبداله نرفزة ملعب تحدث من أي لاعب، لكن هذا ليس مبررا لما فعله، بل يجب أن يتقبل استبداله والموضوع بسيط".

وكشف "أشكر شيكابالا على تعامله مع الموقف كقائد في الملعب، وقام بتهدئة زميله، بعدها توجه أشرف بنشرقي لغرفة خلع الملابس لارتداء ملابس أثقل في ظل برودة الجو ثم عاد مجددا إلى مقاعد البدلاء".

وشدد "بنشرقي مستمر معنا، عقده يتبقى به عامان، ننتظر للموسم القادم للتفاوض معه للتجديد، لأن فتح الملف في الوقت الحالي يتطلب مبالغ مالية كبيرة".

وبالحديث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي قال قاسم: "لا أعلم من قال ذلك لا يوجد مكان لدينا للاعب أجنبي، ولن نتعاقد مع أحد".

وأوضح "عدم احتراف مصطفى محمد أراحنا ولدينا عمر السعيد وأسامة فيصل وحسين فيصل وحسام أشرف، يمكن الدفع بهم ولكن المهم تحديد توقيت مشاركتهم".

وكان عصام سالم المتحدث الرسمي باسم النادي كان قد كشف عن طرح 3 أسماء مهاجمين على جايمي باتشيكو وأقربهم لاعب برتغالي. (التفاصيل من هنا)

وكشف قاسم "تفاوضنا فقط مع حسام حسن مهاجم سموحة، لكن المغالاة المالية دفعتنا للتراجع عن ضمه".

وتابع المشرف العام على الكرة "ملف احتراف مصطفى محمد تم إغلاقه تماما، ومستمر مع الفريق، والإدارة أصدرت بيانا بذلك، وكذلك فرجاني ساسي متواجد ويتدرب بشكل جيد جدا، وكل تركيزه في المباريات، ومع عملية التدوير التي ينفذها جيمي باتشيكو، سيشارك مختلف اللاعبين في ظل ضغط المباريات، ومن يرى أنه بعيد عن الصورة تفكير خاطئ، بل يجب أن يكون جاهزا في أي لحظة".

وبالحديث عن انتقال مصطفى فتحي معارا إلى سموحة "أي لاعب يخرج معارا يكون بناء على رغبته في المشاركة لدقائق أكثر، وننفذ رغبته ونساعد اللاعب".

وأتم تصريحاته "مثلما حدث من قبل مع أحمد أبو الفتوح الذي عاد إلينا كأفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، أما كريم بامبو، ننتظر ونرى، لم نحسم موقفه".