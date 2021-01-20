الزمالك: نقترب من التعاقد مع مهاجم على أعلى مستوى.. بنشرقي كان غاضبا من نفسه

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 01:09

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - أحمد سامي - الزمالك - بيراميدز

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن الاقتراب من ضم مهاجم على أعلى مستوى حتى مع استمرار مصطفى محمد في الفريق.

وتغلب الزمالك على الجونة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة لينفرد بصدارة مسابقة الدوري.

وقال سالم عبر أون تايم سبورتس 2: "الزمالك يسعى جاهدا لإنهاء التفاوض مع مهاجم أجنبي على أعلى مستوى ويقترب من إتمام التعاقد، حتى مع استمرار مصطفى محمد".

أخبار متعلقة
حسين السيد: هذه كانت احتياجات الزمالك حال رحيل مصطفى محمد 5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على الجونة.. الأبيض لا يخسر عندما يسجل أوباما وقاعدة صواريخ أيمن يونس: شيكابالا في الزمالك مثل توتي لـ روما.. وما يقوم به باتشيكو رائع رضا شحاتة: رغم الهزيمة من الزمالك لست قلقا على الجونة.. وموقف كريم بامبو

وكشف "جايمي باتشيكو أمامه 3 مهاجمين يختار بينهم أحدهم برتغالي وسبق له اللعب للمنتخب الأولمبي واللعب لسبورتنج لشبونة وهو الأقرب".

وتابع "أما الآخر فهو إيطالي من أصل مصري والثالث كاميروني".

وعن صدارة الدوري قال: "الزمالك الموسم الماضي خسر 8 نقاط في أول ثماني مباريات والأهلي حصد العلامة الكاملة فالمسابقة كانت تنتهي من البداية".

وشدد "الموسم الحالي مختلف تماما وحققنا أفضل انطلاقة من سنوات".

أما عن استبدال أشرف بنشرقي فأوضح "كان غاضبا من نفسه فقط بسبب الفرص المهدرة وبالطبع كان يريد الاستمرار قليلا لتسجيل هدف".

وتابع "بنشرقي لاعب ممتاز ولديه شعبية كبيرة عند جماهير الزمالك لذلك يسعى دائما أن يكون عند حسن الظن".

وأتم تصريحاته "عودة مصطفى محمد وساسي إضافة كبيرة، أعتقد أن الظروف أفضل لباتشيكو حاليا وفي مواجهة أسوان ستكون لديه الحلول".

الدوري المصري الزمالك مهاجم مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد ريان: الأهلي نفذ وعده معي بالرحيل حال قلة مشاركاتي.. وهذا ما قاله موسيماني 20 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: نقترب من التعاقد مع مهاجم على أعلى مستوى.. بنشرقي كان غاضبا من نفسه 45 دقيقة | الدوري المصري
لجنة الانضباط: لم تُحال لنا شكوى من المسابقات بشأن محمد الشناوي 52 دقيقة | الدوري المصري
حسين السيد: هذه كانت احتياجات الزمالك حال رحيل مصطفى محمد ساعة | الدوري المصري
أوين منتقدا صلاح: الكثير من الأنانية ساعة | الدوري الإنجليزي
الثعالب في الصدارة.. ليستر يزيد جراح تشيلسي ويهزمه بثنائية ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفركوزن يواصل مطاردة بايرن بتحقيق فوز غائب على دورتموند من 2016 2 ساعة | الدوري الألماني
مونديال اليد - المجر تهزم ألمانيا وتشعل الدور الرئيسي.. تعرف على الترتيب والمواعيد 2 ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 3 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك