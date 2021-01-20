جوارديولا يحذر لاعبيه من خطورة أستون فيلا رغم أزمة كورونا

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 12:10

كتب : FilGoal

فيرناندينيو - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - ليون

حذر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاعبيه من خطورة فريق أستون فيلا رغم ما مر به منافسه مؤخرا من تداعيات انتشار فيروس كورونا في صفوف الفريق.

ويحل أستون فيلا ضيفا على سيتي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نتوقع أفضل أداء من أستون فيلا رغم ما مر به الفريق".

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وأضاف "لا أعرف الموقف حاليا، لكن أتمنى أن يكونوا بصحة جيدة وتعافوا جيدا. هذا هو أهم شيء".

سيعود أستون فيلا إلى اللعب بعد أن تم إجبار الفريق بأكمله على العزل الذاتي بعد تفشي فيروس كورونا في مقر تدريب الفريق الأول، وأدى ذلك إلى تأجيل آخر مباراتين لفيلا ضد إيفرتون وتوتنام.

وواصل المدرب الإسباني "الأمر يعتمد علينا. يمكن أن نسبب لهم المشاكل".

الفوز ولو بهدف واحد سيرتقي بمانشستر سيتي لقمة الدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم.

وشدد "ما يشغلنا حاليا هو أستون فيلا فقط، لا نعرف من سيكون متاحا الآن".

وتابع "الأداء هو أكثر ما نفكر به، في هذا الدوري يمكنك أن تفوز بخمس مباريات على التوالي ثم تخسر ثلاث مباريات على التوالي".

وأكمل "لقد اشتروا أولي واتكينز. لاعبو خط الوسط لديهم والمدافعين رائعون، لديهم الكثير من الجودة. إنهم يقدمون الكثير من الجودة في منطقة الجزاء بواسطة جاك جريليش وأنور الغازي".

وأتم جوارديولا "إنهم لا يعانون في مؤخرة جدول الدوري، سيكونون في الدوري الممتاز مرة أخرى الموسم المقبل".

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