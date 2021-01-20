لامبارد: مستقبلي مع تشيلسي؟ القرار ليس قراري

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 12:06

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن قرار رحيله عن تدريب الفريق بعد تراجع النتائج ليس قراره مشيرا لأن النادي يمر بمرحلة تحول بعد الصفقات التي قام بها الصيف الماضي.

وخسر تشيلسي ضد ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة 18 للدوري الإنجليزي.

وتحدث لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة عن مستقبله مع الفريق، وقال: "القرار ليس قراري، لا استطيع الإجابة. هذا شيء سيظل موجود دائما (يقصد التوقعات برحيله) هناك بعض الأشياء تكون خارجة عن إرادتك، الأشياء التي تكون قادرا على التحكم بها تقدم بها كل ما لديك".

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وأضاف "التوقعات دائما تكون عالية، سواء كانت صحيحة أم لا. أعرف أن الفريق في وضع مختلف، لكن إذا نظرت للفريق ومتوسط أعماره ستجد أنه فريقا جديدا، وسأواصل الحديث عن التحول الذي يمر به الفريق، لكن حينما تلعب بهذه الطريقة يكون من الطبيعي أن يطرح الناس العديد من الأسئلة".

وواصل "يجب أن نكون أفضل من ذلك. لدينا 5 هزائم من 8 مباريات، ولا يجب أن نكون في هذا الموقف. الأمر يحتاج الكثير من الشخصية للعودة".

وتحدث عن مباراة ليستر وقال: "في الشوط الأول افتقدنا للشراسة الهجومية، في بعض الأحيان يتعلق ذلك بالحالة السيئة ولكن هناك لحظات يتعين علينا أن نبحث فيها عن خلق الدافع".

وأتم "الكثير من لاعبينا لم يركضوا كثيرا ولم يقوموا بتغطية المساحات".

وتراجع ترتيب تشيلسي للمركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع تيمو فيرنر وكاي هافرتز وحكيم زياش وتياجو سيلفا وبن تشيلويل وإدوارد ميندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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