أوين منتقدا صلاح: الكثير من الأنانية

انتقد مايكل أوين نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق، محمد صلاح جناح ليفربول ووصفه بـ "الأناني للغاية" في الأسابيع الأخيرة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول فشل في التسجيل في المباريات الثلاث الأخيرة من الدوري الإنجليزي، كان آخرها أمام مانشستر يونايتد، ويعاني صلاح من فشله في التسجيل خلال المباريات الأربع الأخيرة.

أوين قال لبرنامج "الدوري الإنجليزي": "هناك الكثير من الأنانية تتسلل ورأيت هذا مرة أخرى".

وأضاف "محمد صلاح لا يمرر بشكل كاف مرة أخرى، لم يتخط الأمر كثيرا، لكن هناك حالات زائدة خاصة أنني في اللقاءات الأخيرة أقول هيا مرر".

وكان صلاح قد علّق على عجز ليفربول في التسجيل لقناة TV2 النرويجية مازحا: "ربما لأنني لم أسجل أهدافا".

صلاح (28 عاما) خاض 26 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجّل خلالها 17 هدفا وصنع 4 أهداف.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر.