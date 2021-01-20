الثعالب في الصدارة.. ليستر يزيد جراح تشيلسي ويهزمه بثنائية

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 00:16

كتب : FilGoal

ليستر سيتي

صعد ليستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بالفوز على تشيلسي بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي بملعب كينج باور.

ووصل ليستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد والذي يتبقى له مباراة.

وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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أما تشيلسي ازدادت جراحه بعد الهزيمة وتجمد رصيده عند النقطة 29 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وصف المباراة

بدأ ليستر سيتي المباراة بالهجوم وكان الأخطر على المرمى ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق لاعب الوسط ويلفريد نديدي.

وكاد جيمس ماديسون أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 44 بعد سقوط تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء.

لكنه عاد للفيديو وألغى ركلة الجزاء واحتسب مخالفة من خارج منطقة الجزاء.

ومع الضغط المستمر نجح ليستر في إضافة الهدف الثاني عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 41 بعد تمريرة رائعة من مارك ألبرايتون.

واستمرت خطورة ليستر في الشوط الثاني وكاد فاردي أن يسجل الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة لكنه أخطأ في التسديد.

وسجل تيمو فيرنر هدفا لتشيلسي لكن الحكم ألغاه بسبب تسلل المهاجم الألماني.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز ليستر بثنائية دون رد.

تشيلسي الدوري الإنجليزي ليستر سيتي
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