شالكه يحقق طلب جروس ويضم هونتيلار لنهاية الموسم

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 21:58

كتب : FilGoal

كلاس يان هونتيلار - شالكه

حقق نادي شالكه الألماني طلب كريستيان جروس المدير الفني وأعاد الهولندي كلاس يان هونتيلار لصفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

هونتيلار رحل عن صفوف شالكه وعاد لأياكس في 2017، ومن ثم عاد ووقع عقدا لنهاية الموسم وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وسيرتدي المهاجم المخضرم القميص رقم 21، ولم يعلن الفريقان قيمة الصفقة.

وذكر تقرير صحيفة "تيلجراف" الهولندية أن هونتيلار ينضم إلى شالكه بطلب من المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

هونتيلار البالغ 37 عاما قال لموقع الرويال بلوز الرسمي عقب التوقيع: "نريد الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف وتسلق جدول الترتيب، وأريد أن ألعب دورا في بقاء النادي".

وأكمل "شالكه ينتمي للدوري الألماني وتلك مسؤوليتنا للتأكد من بقاء النادي هنا".

وقال يوشين شنايدر مدير الرياضة في النادي الألماني: "هناك سببان رئيسيان لضم هونتيلار، جودته الرياضية بلا منازع، والتي أظهرها مرة أخرى الأسبوع الماضي بثنائية. شخصيته وخبرته وعلاقته مع نادي شالكه لها نفس القدر من الأهمية".

وأضاف "لقد أظهر رغبته في مساعدتنا في تأمين الأمان من خلال العودة إلى النادي، لذلك أود أن أشكر أياكس على تعاونهم خلال هذه المحادثات".

ويعيش شالكه وضعا صعبا، إذ يحتل المركز 18 –الأخير- في الدوري الألماني برصيد 7 نقاط من فوز وحيد، ولم يسجّل لاعبوه إلا 13 هدفا كثاني أضعف هجوم في البطولة.

وتولى جروس المهمة مؤخرا في محاولة لإنقاذ الوضع، ونجح في الفوز مرة في 3 مباريات قاد خلالها الأزرق الملكي العريق.

من جانبه، يعود هونتيلار (37 عاما) الذي لعب في صفوفه بين 2010 و2017، فترة يعتبرها الكثيرون الذهبية للمهاجم الهولندي.

وسجّل هونتيلار 126 هدفا في 240 مباراة خاضها مع شالكه، وصنع 35 هدفا، وقاده للفوز بالكأس والسوبر في 2011، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد هونتيلار الهداف التاريخي لـ شالكه في المسابقات الأوروبية، والمركز الثاني عموما في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

وبدأ هونتيلار مسيرته في بي إس في أيندهوفن قبل أن ينتقل إلى هيرنفين ومنه إلى أياكس، قبل أن يغادر هولندا صوب ريال مدريد عام 2009 لفترة قصيرة، ومنه إلى ميلان ثم شالكه بعد موسم وحيد.

ويمتلك هونتيلار 76 مباراة دولية مع هولندا بين 2006 و2015، سجّل خلالها 42 هدفا، وساهم في وصافة مونديال 2010، والمركز الثالث في مونديال 2014.

كلاسيان هونتيلار شالكه كريستيان جروس الدوري الألماني
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