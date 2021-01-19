سيراميكا كليوباترا يوضح موقف الرباعي المصاب أمام طلائع الجيش

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 21:35

كتب : بسام أبو بكر

سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أوضح فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا حجم الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق أمام طلائع الجيش.

سيراميكا كليوباترا تفوق على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري المصري، ليعود لطريق الانتصارات بعد غياب 5 مباريات.

وقال طبيب الفريق في تصريحات للمركز الإعلامي: "طارق سامي تعرض لتمزق في العضلة الخلفية وسوف يخضع لآشعة موجات صوتية لتحديد حجم المزق، ثم وضع البرنامج العلاجي وبداية فترة التأهيل".

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وأشار إلى أن محمد توني لاعب الوسط أصيب بشد في العضلة السمانة، الغاني كوامي بونسو يعاني من شد في العضلة الضامة، بينما أصيب الظهير الأيسر أحمد محسن بشد في العضلة الخلفية.

وشدد الدكتور فريد رضوان على أن الجهاز الطبي يحاول تجهيز كافة المصابين للمرحلة المقبلة، وسوف يتم وضع البرنامج العلاجي وفقا لآشعة الموجات الصوتية التي يخضع لها الرباعي المصاب.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على ملعب السويس الجديد، في الجولة العاشرة للدوري.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل لقاء المصري وسيراميكا كليوباترا في الجولة التاسعة. (طالع التفاصيل)

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