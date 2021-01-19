تأجيل مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا لوجود أعمال صيانة في برج العرب

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق المصري قبل لقاء غزل المحلة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري تأجيل مباراة المصري مع سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر إقامة المباراة في الخامسة من مساء الجمعة 26 فبراير المقبل بستاد برج العرب.

وأوضح الاتحاد المصري في بيانه السبب "نظرا لوجود أعمال صيانة بالاستاد في الموعد السابق للمباراة".

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ومن المقرر أن تستهل مباراة الأهلي والمقاولون العرب مواجهات الجولة التاسعة يوم 21 يناير المقبل.

ويحتل المصري المركز السابع جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 7 مباريات.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

المصري سيراميكا كليوباترا في الدوري
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