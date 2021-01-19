5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على الجونة.. الأبيض لا يخسر عندما يسجل أوباما وقاعدة صواريخ

ارتقى الزمالك لصدارة الدوري المصري لأول مرة منذ 639 يوما.

الزمالك فاز على الجونة 1-0 على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com خمسة أرقام تحققت من فوز الزمالك على الجونة.

عودة إلى صدارة

استغل الزمالك تعثر الأهلي وتصدر جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة.

الفوز على الجونة أعاد الأبيض لصدارة الدوري المصري بالتحديد منذ 23 أبريل 2019.

صواريخ الزمالك

باتشيكو تحدث عن أهداف الزمالك من خارج منطقة الجزاء قائلا في المؤتمر الصحفي: "أطلب ذلك من اللاعبين دائما في المران، أن يسددوا كلما أتيحت الفرصة".

لاعبو الزمالك سجلوا الموسم الحالي ثلث أهدافهم من خارج منطقة الجزاء، أي 4 من 12 هدفا في الدوري.

البداية كانت عن طريق مصطفى محمد في شباك المقاولون العرب، وثنائية إمام عاشور في شباك طلائع الجيش والمصري، وأخيرا صاروخية أوباما في شباك الجونة.

أبو جبل

للمباراة الثالثة على التوالي يخرج محمد أبو جبل بشباك نظيفة، بعد طلائع الجيش والمصري واليوم أمام الجونة.

حافظ على نظافة شباكه لمدة 293 دقيقة منذ استقباله هدفا من رامي صبري في الدقيقة 68 أمام إنبي.

الزمالك لا يخسر مع أوباما

عندما يسجل أوباما بقميص الزمالك في الدوري لا يخسر الأبيض.

سجل 18 هدفا في 17 مباراة منذ موسم 2013-14 ولم يخسر الزمالك مطلقا.

أمام وادي دجلة وتليفونات بني سويف في موسم 2013-14.

في موسم 2018-19 سجل 10 أهداف أمام الاتحاد السكندري وسموحة والمقاولون العرب ووادي دجلة وثنائية أمام الإنتاج الحربي والمصري وطلائع الجيش والإسماعيلي والداخلية

وفي الموسم الماضي سجل أمام الإسماعيلي وطلائع الجيش والجونة.

والموسم الحالي هز شباك إنبي وطلائع الجيش والجونة.

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باتشيكو ونظافة الشباك

أدار باتشيكو الزمالك في 23 مباراة بالدوري المصري منذ ولايته الأولى موسم 2014-15.

خرج الزمالك في 14 مباراة بشباك نظيفة من الـ 23.

سكنت شباك الفريق هدفين فقط تحت قيادته في مباراتين أمام إنبي وخسرها الزمالك 2-0 وفاز على الرجاء 3-2 وكلاهما في موسم 2014-15.