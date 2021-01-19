أيمن يونس: شيكابالا في الزمالك مثل توتي لـ روما.. وما يقوم به باتشيكو رائع

أشاد أيمن يونس مستشار شؤون كرة القدم في الزمالك بقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" مؤكدا أن قيمته للنادي الأبيض تشبه قيمة فرانشيسكو توتي لروما.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث أيمن يونس عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب فوز الزمالك على الجونة بهدف دون رد في ثامن جولات الدوري قائلا: "شيكابالا للزمالك مثل توتي لروما هذا ما قلته له".

وتابع "قلت له يجب أن تبقى في الزمالك، شيكابالا شيء لا يتكرر هو أحد فلتات كرة القدم المصرية".

وواصل "شيكابالا يقدم دورا مختلفا مؤخرا ويساعد اللاعبين ككل ويصحح الأخطاء".

وأردف "شيكابالا اليوم ضد الجونة قدم مباراة لم يقدمها منذ سنوات وكان ينقصه تسجيل هدفا لتتويج مجهوده في اللقاء".

وعن اللقاء نفسه قال أيمن يونس: "مباراة هامة جدا تجعل الجمهور يشعر بالسعادة لتصدر الدوري منفردا فهي كانت صعبة ضد فريق صعب".

وزواصل "المباراة كذلك صعبها الزمالك على نفسه بالتسرع والرعونة وشيء من الأنانية في التعامل مع الفرص المتاحة".

وأكمل "مدرب الفريق جايمي باتشيكو كان ذكي جدا في التعامل مع المباراة وأخفى شخصية الجونة الحقيقية".

وأردف "طريقة الدفاع في الزمالك وتقارب الخطوط وصغر المساحات بين اللاعبين هذا رائع من باتشيكو ويصعب مهمة خصوم الزمالك".

وعن أحمد سيد "زيزو" قال أيمن يونس: "أطالب الجمهور بالصبر عليه فهو تعرض لضغوط في الفترة الأخيرة جراء الحديث حول العروض المقدمة له وأعتقد بعد فترة ستتحسن الأمور".

وأكمل أيمن يونس حديثه "أعتقد أن باتشيكو لن يفوت فرصة إعادة زيزو ومصطفى محمد وفرجاني ساسي لأجواء المباريات مجددا".

وبسؤاله من يلعب في المباراة المقبلة ضد أسوان بين فرجاني ساسي وإمام عاشور قال: "سأختار إمام عاشور".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري منفردا بـ19 نقطة.