الأهلي يجدد تعاقد علي لطفي
الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 20:14
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد علي لطفي حارس مرمى الفريق لمدة 3 مواسم إضافية.
ليمتد تعاقد الحارس مع الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة.
جاء ذلك في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.
وانضم علي لطفي لصفوف الأهلي قادما من إنبي مطلع عام 2018.
يأتي ذلك بعدما جدد الأهلي أيضا تعاقد محمد شريف مهاجم الفريق. (طالع التفاصيل)
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