الأهلي يجدد تعاقد علي لطفي

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 20:14

كتب : حسام نور الدين

علي لطفي

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد علي لطفي حارس مرمى الفريق لمدة 3 مواسم إضافية.

علي لطفي

النادي : الأهلي

الأهلي

ليمتد تعاقد الحارس مع الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة.

جاء ذلك في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

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وانضم علي لطفي لصفوف الأهلي قادما من إنبي مطلع عام 2018.

يأتي ذلك بعدما جدد الأهلي أيضا تعاقد محمد شريف مهاجم الفريق. (طالع التفاصيل)

الأهلي علي لطفي
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