الأهلي يجدد تعاقد محمد شريف

أعلن النادي الاهلي تجديد تعاقد محمد شريف مهاجم الفريق مع النادي الأحمر لمدة موسمين لينتهي تعاقده في عام 2024.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "محمد شريف وقع على تجديد تعاقده مع الأهلي لموسمين إضافيين".

وأضاف "شريف لم يضع في تعاقده الجديد مع الأهلي أي شرط جزائي أو بند يتيح له الاحتراف".

وأتم تصريحاته "وذلك حبا وتقديرا منه للأهلي".

وعاد محمد شريف للأهلي هذا الموسم بعد نهاية إعارته مع نادي إنبي.

وانضم شريف لصفوف الأهلي مطلع عام 2018 قادما من وادي دجلة.

قبل أن يخرج في إعارة للفريق البترولي الموسم الماضي وكان ثاني هدافي الدوري المصري.

وحتى الآن بعد عودته من الإعارة سجل محمد شريف مع الأهلي 3 أهداف في الدوري المصري.